Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана получил право получать сведения, составляющие банковскую тайну. Поправка в закон «О банковской тайне» внесена законом, подписанным президентом Узбекистана 15 января.

Согласно обновленной статье 8 закона («Предоставление сведений, составляющих банковскую тайну»), помимо Счетной палаты право получать сведения, составляющие банковскую тайну, если они необходимы для осуществления возложенных задач, теперь имеет и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями.

Статья 38 («Банковская тайна») закона «О банках и банковской деятельности» также дополнена положением, согласно которому Центральный банк по запросу Департамента по борьбе с экономическими преступлениями предоставляет необходимые сведения и информацию об операциях, связанных с движением государственных денежных средств по банковским счетам, для изучения целевого и рационального использования средств бюджетов бюджетной системы Узбекистана.

Согласно другим поправкам, банки должны предоставлять в специально уполномоченный государственный орган информацию об операциях с денежными средствами или иным имуществом, связанную с противодействием не только легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, но и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Департамент по борьбе с экономическими преступлениями (бывший Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов) ведет оперативно-розыскную деятельность, доследственную проверку и дознание по экономическим и коррупционным преступлениям, фактам легализации преступных доходов, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, а также возмещение экономического ущерба, нанесенного указанными преступлениями.