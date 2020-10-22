Правительство по-прежнему озабочено ростом инфляции. Цель высокая, в условиях пандемии, могу даже сказать словами Остапа Бендера, — святая. Насчет «и не подкопаешься» уже довольно спорно. Если учитывать, что копать приходится под самих себя.

Недавняя история со снижением цен на мясо доказывает, что традиции административной заморозки — самые простые и быстродействующие. Но вот с эффективностью дела обстоят все-таки хуже.

Так уж сложилось, что мясная тема исторически всегда связана с вектором социальных потрясений. Регулярно в критический момент кто-то из чиновников возьмет да и включит в себе пресловутого новочеркасского директора Курочкина, посоветовав населению в условиях роста цен есть меньше мяса. И здесь у простого люда вполне оправданно не только кипит возмущенный разум, но и начинают чесаться кулаки.

После снятия локдауна внутренний спрос несколько оживился. Прибавил в движении цен. Конечно же, вверх. Потребитель, сводящий концы с концами после длительной домашней отсидки, схватился за голову. Власти решили приложить к голове компресс в виде заморозки некоторых цен. Пока ограничились мясом, но список можно в любой момент расширить.

Хождение по рынкам — давняя традиция чиновников. Однако за цены на базарах сегодня во многом отвечает рынок внешний. Если быть точнее — доллар. Было бы здорово, конечно, доллар попридержать, как цены на мясо. Но это не в наших силах, к тому же сильный сум очень вреден сейчас экспортерам.

Предвижу встречное негодование: а что же цены не опускаются, когда доллар падает? Во-первых, давно не припомню столь продолжительного времени. А отсюда второй тезис: одномоментная корректировка валютного курса — это скорее к спекуляциям на рынке. Эдакий отскок на часок.

К тому же отечественный мясной рынок — преимущественно импортный. Своих производителей поддерживаем, но они не скоро жир нагуляют. Поэтому оставлю эту благодатную тему для подрастающих колумнистов.

Понятно, что замораживать цены всегда легко. Но ведь когда-то их нужно будет и размораживать. А люди уже привыкают к низким ценам. В тоже время другие товары продолжают дорожать. Вместе с инфляцией.

В мировой практике замороженные цены оттаивают рывком. Поэтому за рубежом такой подход не практикуют, разве что где-то в Венесуэле или на Кубе. Вследствие никто особо этот опыт не перенимает.

Хотя соблазны, безусловно, были, даже в США, лет пятьдесят назад. Эту историю года два назад в «Газете.uz» хорошо разложили по полочкам наши отечественные экономисты — видимо, нужно такие материалы регулярно перевыпускать для наших властей. А в Германии и подавно принят специальный закон, которым цены могут регулироваться только рынком.

Любой участник рыночной экономики скажет, что контроль над ценами обрушивается и на продавцов, и на покупателей. Первым приходится изворачиваться, где-то экономить, например, на инвестициях, или продавать дороже то, что еще не заморозили. Вторым — оплачивать все эти издержки из своего кармана.

Есть и еще один путь — отеческий: спрятать все под прилавок. Продавать по серым схемам, минуя официальную кассу. Тот еще эффект: ни мяса, а там, глядишь, ни рыбы.

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