В сентябре средний уровень потребительских цен и тарифов в Узбекистане за месяц повысился на 1,4% (в сентября 2019 года — 1,3%), следует из отчета Государственного комитета по статистике. В августе этот показатель составлял 0,5%.

За январь-сентябрь 2020 года цены и тарифы на потребительском рынке в среднем увеличились на 6,3% (этот период прошлого года — 9,7%). В годовом выражении (к сентябрю 2019 года) средний прирост цен и тарифов на товары и услуги составил 11,7% (16%).

Продовольственные товары в сентябре в среднем подорожали на 2,2% (1,4%), непродовольственные товары — на 1% (0,2%), услуги — на 0,5% (2%).

В целом с начала года уровень цен на продовольственные товары повысился на 7,5%, непродовольственные товары — на 6%, услуги — на 4,5%.

Из основных наблюдаемых групп продовольственных товаров за месяц наиболее значительный рост цен зарегистрирован на яйца (6,5%), мясо, птицу, рыбу (3,8%) и плодоовощную продукцию (3%). Масложировая продукция прибавила в цене на 2,3%, хлебопродукты — на 1,2%, молочная продукция — на 1%, сахар, чай и другие пищевые продукты — на 0,5%, алкогольные и безалкогольные напитки — на 0,4% и 0,2%. Цены в сфере общественного питания в сентябре повысились на 1,3%.

По сравнению с концом 2019 года, наиболее значительный рост цен зарегистрирован на яйца, мясо, птицу и рыбу (14,2%), хлебопродукты (13,1%), масло и жиры (9,8%), молочную продукцию (7,5%), а также на сахар, чай и другие пищевые продукты (6,2%). Цены в общественном питании повысились за этот период на 9%. Наряду с этим, плодоовощная продукция с начала года стала дешевле на 6,3%.

Мясные продукты в среднем за месяц стали дороже на 3,8% (с начала года 14,2%). Баранина за месяц прибавила в цене на 5,7% (20,9%), говядина (кроме бескостного мяса) — на 5,4% (17,4%), бескостная говядина — на 5% (17,2%), мясной фарш — на 4,2%

(14,1%), свинина — на 1,4% (10%), куриные окорочка и голень — на 0,3% (4,6%). Прочее мясо домашней птицы, напротив, за месяц стало дешевле на 0,3%, при этом относительно декабря 2019 года оно подорожало на 1,7%.

В сентябре 2020 года из основных наблюдаемых групп непродовольственных товаров лидерство по росту цен за месяц принадлежит горючему для автомобилей, которое в среднем стало дороже на 3,4%.

Относительно декабря 2019 года наиболее ощутимо выросли цены на печатную продукцию (13,7%) и строительные материалы (11,3%). В годовом выражении в лидеры по росту цен вышли табачные изделия, книги, газеты, журналы (15,6%) и строительные материалы (14,1%).

Лидерство по росту тарифов в сентябре принадлежит услугам пассажирского транспорта, которые за месяц стали дороже на 1,6%, в том числе услуги воздушного — на 0,9%, железнодорожного — на 0,3%, автомобильного — на 2,1%.

Предоставление, в целях поддержания платежеспособности населения в условиях пандемии скидок на величину базовой платы за очное обучение на контрактной основе в государственных вузах страны, повлекло за собой снижение общей стоимости услуг в сфере образования в среднем на 2,3%.

В целом за январь-сентябрь 2020 года лидерство по росту тарифов принадлежит услугам государственных дошкольных образовательных организаций (15,2%), услугам по отдыху (8,8%), бытовым услугам (8,3%), а также услугам пассажирского транспорта (8%). В годовом выражении наиболее значительный рост цен зафиксирован на услуги государственных дошкольных образовательных организаций (15,2%), бытовые услуги (12,1%) и услуги пассажирского транспорта (10,7%).

Как формируется статистика в условиях пандемии

Пандемия коронавируса (COVID-19), которая в настоящее время охватила многие страны мира, внесла свои коррективы в процесс сбора и обработки данных для формирования ИПЦ, пишет Госкомстат.

«Органы статистики практически во всех странах (в том числе и в Узбекистане) столкнулись с проблемой увеличения числа „отсутствующих товаров“ в отобранных торговых точках (т.е. товаров и услуг, информация о ценах на которые оказалась недоступной). Сложившаяся ситуация не позволила, в ряде случаев, использовать стандартные методы сбора данных», — говорится в сообщении.

С апреля в Узбекистане действует временный порядок проведения обследований цен на отдельные виды товаров и услуг на основе телефонных опросов (вэб / онлайн торговли). В ходе его подготовки были учтены рекомендации МВФ, Всемирного банка, МОТ и других организаций.

При сборе данных о ценах была использована технология CAPI на базе специального программного обеспечения и планшетных устройств. Для оценки отсутствующих товаров и услуг в основу легли следующие методы:

по тем товарам и услугам, реализация которых в исследуемый период не осуществлялась, но была доступна ценовая информация, цены регистрировались по имеющимся данным (телефонный опрос продавцов, данные сайтов и др.);

по отдельным позициям, совместно с поставщиками товаров или услуг, проводилась экспертная оценка динамики цен;

для позиций товаров и услуг, информация о ценах на которые была полностью недоступна, применялся вариант метода «импутации», который предусматривает индексацию последних имеющихся данных о ценах на отсутствующие товары и услуги с использованием имеющихся сведений об изменении цен по схожим товарам (услугам) или вышестоящим группам.

В сентябре текущего года из общего количества объектов торговли и услуг, отобранных для наблюдения за ценами и тарифами, фактически функционировали свыше 89% торговых точек.

Регистрация цен, согласно действующей методологии, осуществляется с 10 по 20 число каждого месяца.