19 октября телеканал «Узбекистан 24» представил ряд сюжетов о снижении цен на продовольственную продукцию в Ташкенте и других регионах страны. Репортажи были посвящены мерам, принимаемым после поручений президента Шавката Мирзиёев на совещании по вопросам стабильности цен на внутреннем рынке.
Корреспондент телеканала Дурбек Рахмонов рассказал о ситуации с ценами на рынке в Юнусабадском районе столицы.
«Этот торговый пункт считается одним из крупнейших в Ташкенте. Особенно в субботу и воскресенье здесь много людей. Согласно данным, в выходные дни сюда ежедневно приходят для покупок 25−30 тысяч человек. С раннего утра наша творческая группа изучает цены. Например, здесь продается мясо, много покупателей. Можно увидеть, что говядина продается по 55 тысяч сумов», — сообщил он в репортаже.
Один из покупателей поблагодарил за организацию ярмарки, где продукты продаются по сниженным ценам, и заявил, что доволен ценами.
Корреспондент отметил, что такие торговые пункты можно увидеть в нескольких местах рынка. В это время одна из покупательниц подошла к журналисту и заявила, что мясо продают с большими довесками.
«Почему вы снимаете это на ТВ? Снимите правду. Это мясо же не продают в таком виде. Пусть мне тогда взвесят. Продавец добавляет вот такую кость», — показала она руками.
Корреспондент далее отошел к пункту продажи яиц, где установлен ценник в 900 сумов за штуку. В интервью «Узбекистан 24» начальник отдела продаж птицефабрики из Самаркандской области Гайрат Юлдашев отметил, что президент на последнем совещании поручил продавать сельскохозяйственную продукцию по сниженной цене. По его словам, яйца по 900 сумов продаются на 12 рынках столицы.
Ранее «Газета.uz» рассказывала, как после указанного совещания в магазинах и на некоторых рынках Ташкента пропало дорогое мясо. Продавалось только мясо ценой до 60 тысяч сумов, причем продавцы добавляли в довесок кости и жир. Через несколько дней дорогое мясо вернулось на прилавки.
Лара Фаргулина
Интересно, сам журналисты, снимавшие этот репортаж, верят в мясо по 55 тысяч сум?))
Лара Фаргулина
Живем в каком-то Королевстве кривых зеркал, честное слово. По телевизору говорят то, чего никогда не было и нет в жизни. Зачем всё это? Кого обмануть хотят? Людей, которые постоянно ходят на базар и видят реальные, а не показушные цены?
Миша Турениязов
Цирк да и только))
Клара Умархужаева
Очнитесь!!! Проснитесь!!! Это было всегда, не только сегодня. Кому выгодно продавать ниже, чем положено? Во благо народа? Во время пандемии, все кому не лень нажились продажами масок, антисептиков, лекарствами. А, вы говорите о мясе. Я вас умоляю, цирк был и всегда останется цирком.
Sabir Butunov
Риторический вопрос: как долго провисит это статья-заметка? И появится ВЫВЕСКА “404“?
Вазген Ксеракопян
В последнее время стало модным и “смелым“ критиковать прежние времена. Мол вся показуха была велением времени. Хорошо, а что теперь пошло не так, к чему эти пафосные репортажи, передачи и телеканал? Или мы на базары не ходим и жизни не знаем реальной? Или мы видим мир из окна персональной машины? Может снимите уже розовые очки свои.
Ura Krivoff
Всю жизнь так было, хочешь мясо за 60 тысяч бери огрызки и кости, а если хочешь нормальное мясо тогда пожалуйста отвали по 90 тысяч за кило. Как приходит телевидение показывают один специальный холодильник и там отборное мясо по приемлимой цене и при этом никому не продают из него. Как телевидение уходит все встает на свои места — хочешь хорошее мясо плати дороже иначе насуют костей. Начинаешь возмущаться говорят иди куда хочешь жалуйся.
@coinsbit_2020
как всегда очковтирательство, смотришь телевизор-чувствуешь благодать, выйдешь на базар-опять хочется смотреть телик.