19 октября телеканал «Узбекистан 24» представил ряд сюжетов о снижении цен на продовольственную продукцию в Ташкенте и других регионах страны. Репортажи были посвящены мерам, принимаемым после поручений президента Шавката Мирзиёев на совещании по вопросам стабильности цен на внутреннем рынке.

Корреспондент телеканала Дурбек Рахмонов рассказал о ситуации с ценами на рынке в Юнусабадском районе столицы.





«Этот торговый пункт считается одним из крупнейших в Ташкенте. Особенно в субботу и воскресенье здесь много людей. Согласно данным, в выходные дни сюда ежедневно приходят для покупок 25−30 тысяч человек. С раннего утра наша творческая группа изучает цены. Например, здесь продается мясо, много покупателей. Можно увидеть, что говядина продается по 55 тысяч сумов», — сообщил он в репортаже.

Один из покупателей поблагодарил за организацию ярмарки, где продукты продаются по сниженным ценам, и заявил, что доволен ценами.

Корреспондент отметил, что такие торговые пункты можно увидеть в нескольких местах рынка. В это время одна из покупательниц подошла к журналисту и заявила, что мясо продают с большими довесками.

«Почему вы снимаете это на ТВ? Снимите правду. Это мясо же не продают в таком виде. Пусть мне тогда взвесят. Продавец добавляет вот такую кость», — показала она руками.

Корреспондент далее отошел к пункту продажи яиц, где установлен ценник в 900 сумов за штуку. В интервью «Узбекистан 24» начальник отдела продаж птицефабрики из Самаркандской области Гайрат Юлдашев отметил, что президент на последнем совещании поручил продавать сельскохозяйственную продукцию по сниженной цене. По его словам, яйца по 900 сумов продаются на 12 рынках столицы.

Ранее «Газета.uz» рассказывала, как после указанного совещания в магазинах и на некоторых рынках Ташкента пропало дорогое мясо. Продавалось только мясо ценой до 60 тысяч сумов, причем продавцы добавляли в довесок кости и жир. Через несколько дней дорогое мясо вернулось на прилавки.