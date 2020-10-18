16 октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по вопросам обеспечения продовольственной безопасности и стабильности цен на внутреннем рынке. На собрании отмечалось, что резкий рост цен на мясо, яйца, растительное масло и сахар вызывает недовольство населения.
Хокимам областей, районов, городов и руководителям секторов было поручено отчитываться перед населением о созданной на их территории системе продовольственного обеспечения, а также условиях и ценах на рынках.
18 октября корреспонденты «Газеты.uz» обратили внимание, что в крупных сетях супермаркетов, в магазинах и на некоторых рынках пропало мясо высокой ценовой категории, а цены не превышают 60 тысяч сумов. Об этом же нам сообщил ряд читателей. Информация об этом также появилась в социальных сетях.
«Президент поручил хокимам бороться с высокими ценами на продукты. Как решили проблему хокимы? Поручили налоговым службам пройти по магазинам @korzinka.uz и @makro.uz и убрать с прилавков мясо дороже 50 тысяч за 1 кг… Мы, потребители, лишены теперь права выбора», — написала одна из участниц Facebook-группы «Потребитель.Уз» (почти 255 тысяч участников).
«На Экобазаре при входе мясо продавали по 60 тысяч, хотели купить, продавец стал докладывать кости. На наши „не нужно нам отдельно кости, в нашем куске достаточно“ ответ был „тогда не продам“. Обратились к официальному менеджеру Каримову Б., он тоже подтвердил», — сообщила другая участница, сопроводив пост фотографиями и видеозаписью.
Паркентский рынок. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».
«Сегодня зашел за мясом в магазин, Юнусабад, 14-й квартал, Ахмад Дониш. На прилавке мало мяса. Только жилы и кости по 60 тысяч. Продавец говорит, указ президента — не продавать дорого мясо. Пока цены не снизятся, хорошего мяса, как до указа, не будет», — написал в комментариях один из наших читателей.
На Паркентском рынке мясо продается по 60 тысяч сумов, но с довеском из костей или жира. Один из продавцов, пожелавший не называть свое имя, рассказал «Газете.uz», что «указом президента» установлена предельная цена в 60 тысяч сумов, из-за чего приходится добавлять кости и жир. На прошлой неделе это мясо стоило 70 тысяч сумов. По мнению продавца, регулирование цен не поможет, а ситуация станет хуже, поскольку таких неудачных попыток в истории было немало.
Другой продавец также признал, что вынужден продавать мясо по сниженной цене и добавлять довесок. По его словам, на рынке сейчас не найти 100-килограммового быка меньше, чем за 7 млн сумов. Кроме того, стоит учитывать подорожание корма для скота (например, специальная кормосмесь для крупного рогатого скота на бирже с начала сентября выросла с 5,8 млн до 6,9 млн сумов).
Алайский рынок. Фото: «Газета.uz».
На Алайском рынке на мясных прилавках также указана цена не более 60 тысяч сумов. При этом более дорогое мясо тоже доступно. Наш корреспондент приобрел бифштекс за 83 тысячи сумов. Бонфиле продавалось по прежней цене — примерно 120 тысяч сумов.
Супермаркет Makro в Samarqand Darvoza. Фото: «Газета.uz».
Цены на мясо в крупнейших сетях супермаркетов также не превышают 60 тысяч сумов. «Газете.uz» не удалось получить комментарии, в связи с чем с прилавков пропало дорогое мясо.
Korzinka.uz 17 октября опубликовала в Telegram пост с фотографиями и ценами на мясо: грудинка и ребро — 52990 сумов, корейка — 58890, шея — 59990 сумов.
Фото: Korzinka.uz / Telegram.
Ранее мы писали, что депутаты Законодательной палаты для стабилизации цен предложили временно освободить от уплаты налога на добавленную стоимость импорт и производство мяса, картофеля, сахара, растительного масла, скота и птицы в живом виде и продуктов их убоя, а также их оборот по реализации.
Директор компании по производству мясной продукции Promeat, фермер Иззат Муталов заявлял, что освобождать мясо от НДС неправильно и безрезультатно. Согласно официальной статистике, 91% скота находится у населения (в конце 2019 года сообщалось о 94%), а не у фермеров.
По словам Иззата Муталова, население торгует за наличные, и «эти операции в тени» и «никак не соприкасаются с НДС», поэтому предлагаемые меры не возымеют эффекта. Отмена НДС приведет к росту цен на ресурсы и сырье, в том числе топливо, семена, оборудование, которое используют животноводы, отмечал он.
外人
жесть какая то, с высокими ценами на то же мясо борются вообще то по другому, нужны в изобилии свои животноводческие хозяйства, и, в изобилии не дорогие и качественные корма, как то так О_о..
Антон Павлович
Все что надо знать о рыночной экономики Узбекистана. Когда будут совещания по поводу грабительских цен на лекарства? Или местного авто? Или растаможки?
Максим
Зашибись! У нас все, как обычно!
Zokir Isakhodjaev
Так такие ценники висят еще со времен первого президента. В любом базаре. Я одного не понимаю, в правительстве сами не понимают что делать?
Елена Сергеевна
Вчера на Фархадском покупала мясо. Да цена на холодильнике только 55000 сум, других цен нет. Но. по 55000 продают только грудинку. А вот мякоть 80000 сум. Это постоянно так. Когда проверка собирается на базары, цены пишут нужные, а продают по какой хотят. Кстати в грудинку мне тоже довесок подсунули. Именно подсунули. Я и не заметила как.
Rust En
Нормальное мясо было дорогое, а теперь вообще в продаже нет, точнее есть, но еще дороже, тк продают из-под полы.
Алексей Николаевич
Правительство, как всегда. Надо причину устранять, а не следствие! Но у нас по прежнему не ищут легких путей. Надо сначала поднять недовольство народа, а потом сыграть в игру- “хороший полицейский и плохой полицейский“! Но это уже давно не работает. В хороших давно никто не верит.
Val Smirnov
Уж три десятка лет живем в капитализме, а методы остались советскими. Вспомнился анекдот об обсуждении в райкоме партии трех способов борьбы с очередями, “ позорящими советский строй в глазах иностранцев“. Когда же мы наконец перейдем от УПРАВЛЕНИЯ РЫНКОМ (точнее попыток управления) к РЫНОЧНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ?
Пониманию разницы указанного было посвящено немало публикаций (даже наших ученых, напр. Усманов) еще с первых дней Независимости.
Renat Akchurin
У нас же ведь рыночная экономика (везде на бумаге), а не планово-централизованная (как есть на самом деле).
Ну вот, по факту, имеем то, что описано в этой новости. Никакой выгоды для самого населения. В общем, как всегда, проблему не решили, ибо надо зрить в корень (почему подорожало мясо), а не бороться опять со следствием (с самим повышением цен на мясо).
DM
Очковтирательство опять, ну ходили в субботу сотрудники прокуратуры по базарам, и как они хотят нерыночным давлением на продавцов продавать мясо ниже своей цены в убыток, это же смешно, зачем понимать все так буквально, уже устал удивляться происходящему идиотизму
Arsen Aksanyan
Ну че так трудно сообразить, что надо предпринимать попытки обеспечить население недорогими кормами для скатины. Этим можно выправить цены. в ближайшем будущем и надолго.
Возможно открыть какие-то производства кормов по всей республике!
Я не специалист.. но думаю этл очень важно — продовольственная безопасность страны. А то насколько знаю что много мяса и импортируется.
А так со временем возможно и экспорт появится.
Николай Владимирович
Учись весь мир! Вот это по настоящему продуманное, действенное решение.
Таиркин (Асад)
“решили“ проблему с ценами конечно..