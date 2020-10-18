16 октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по вопросам обеспечения продовольственной безопасности и стабильности цен на внутреннем рынке. На собрании отмечалось, что резкий рост цен на мясо, яйца, растительное масло и сахар вызывает недовольство населения.

Хокимам областей, районов, городов и руководителям секторов было поручено отчитываться перед населением о созданной на их территории системе продовольственного обеспечения, а также условиях и ценах на рынках.

18 октября корреспонденты «Газеты.uz» обратили внимание, что в крупных сетях супермаркетов, в магазинах и на некоторых рынках пропало мясо высокой ценовой категории, а цены не превышают 60 тысяч сумов. Об этом же нам сообщил ряд читателей. Информация об этом также появилась в социальных сетях.

«Президент поручил хокимам бороться с высокими ценами на продукты. Как решили проблему хокимы? Поручили налоговым службам пройти по магазинам @korzinka.uz и @makro.uz и убрать с прилавков мясо дороже 50 тысяч за 1 кг… Мы, потребители, лишены теперь права выбора», — написала одна из участниц Facebook-группы «Потребитель.Уз» (почти 255 тысяч участников).

«На Экобазаре при входе мясо продавали по 60 тысяч, хотели купить, продавец стал докладывать кости. На наши „не нужно нам отдельно кости, в нашем куске достаточно“ ответ был „тогда не продам“. Обратились к официальному менеджеру Каримову Б., он тоже подтвердил», — сообщила другая участница, сопроводив пост фотографиями и видеозаписью.

Паркентский рынок. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

«Сегодня зашел за мясом в магазин, Юнусабад, 14-й квартал, Ахмад Дониш. На прилавке мало мяса. Только жилы и кости по 60 тысяч. Продавец говорит, указ президента — не продавать дорого мясо. Пока цены не снизятся, хорошего мяса, как до указа, не будет», — написал в комментариях один из наших читателей.

На Паркентском рынке мясо продается по 60 тысяч сумов, но с довеском из костей или жира. Один из продавцов, пожелавший не называть свое имя, рассказал «Газете.uz», что «указом президента» установлена предельная цена в 60 тысяч сумов, из-за чего приходится добавлять кости и жир. На прошлой неделе это мясо стоило 70 тысяч сумов. По мнению продавца, регулирование цен не поможет, а ситуация станет хуже, поскольку таких неудачных попыток в истории было немало.

Другой продавец также признал, что вынужден продавать мясо по сниженной цене и добавлять довесок. По его словам, на рынке сейчас не найти 100-килограммового быка меньше, чем за 7 млн сумов. Кроме того, стоит учитывать подорожание корма для скота (например, специальная кормосмесь для крупного рогатого скота на бирже с начала сентября выросла с 5,8 млн до 6,9 млн сумов).





Алайский рынок. Фото: «Газета.uz».

На Алайском рынке на мясных прилавках также указана цена не более 60 тысяч сумов. При этом более дорогое мясо тоже доступно. Наш корреспондент приобрел бифштекс за 83 тысячи сумов. Бонфиле продавалось по прежней цене — примерно 120 тысяч сумов.

Супермаркет Makro в Samarqand Darvoza. Фото: «Газета.uz».

Цены на мясо в крупнейших сетях супермаркетов также не превышают 60 тысяч сумов. «Газете.uz» не удалось получить комментарии, в связи с чем с прилавков пропало дорогое мясо.

Korzinka.uz 17 октября опубликовала в Telegram пост с фотографиями и ценами на мясо: грудинка и ребро — 52990 сумов, корейка — 58890, шея — 59990 сумов.

Фото: Korzinka.uz / Telegram.

Ранее мы писали, что депутаты Законодательной палаты для стабилизации цен предложили временно освободить от уплаты налога на добавленную стоимость импорт и производство мяса, картофеля, сахара, растительного масла, скота и птицы в живом виде и продуктов их убоя, а также их оборот по реализации.

Директор компании по производству мясной продукции Promeat, фермер Иззат Муталов заявлял, что освобождать мясо от НДС неправильно и безрезультатно. Согласно официальной статистике, 91% скота находится у населения (в конце 2019 года сообщалось о 94%), а не у фермеров.

По словам Иззата Муталова, население торгует за наличные, и «эти операции в тени» и «никак не соприкасаются с НДС», поэтому предлагаемые меры не возымеют эффекта. Отмена НДС приведет к росту цен на ресурсы и сырье, в том числе топливо, семена, оборудование, которое используют животноводы, отмечал он.