Для стабилизации цен депутаты Законодательной палаты предложили освободить ряд продовольственных товаров от уплаты налога на добавленную стоимость. В частности, депутаты предлагают до 1 июля 2021 освободить от НДС импорт мяса (говядина, баранина, курятина и другие), скота и птицы в живом виде и продуктов их убоя, а также их оборот по реализации.

Директор компании по производству мясной продукции Promeat, фермер Иззат Муталов заявил, что проблема высоких цен на продовольственные продукты первой необходимости намного глубже, чем кажется.

«Как фермер объясню максимально коротко, почему неправильно и безрезультатно освобождать импортное мясо от НДС и почему у нас „дорогое мясо“. Согласно данным официальной статистики, 91% скота находится у местного населения, а не у фермеров. Местное население торгует за наличку, и эти операции в тени, никак не соприкасаются с НДС. В стране только 5% фермерских хозяйств, поэтому меры не возымеют никакого эффекта», — считает он.

По его словам, отмена НДС на импорт скота и производство мясной продукции приведет к росту цен на ресурсы и сырье, в том числе топливо, семена, оборудование, которое использует животновод для своей деятельности.

Иззат Муталов указал, что во многих развитых и развивающихся странах сельхозпроизводители имеют льготные условия оплаты НДС, которые доходят до половины налоговой ставки. Например, в Германии НДС равен 18%, сельхозпроизводители платят 7%, отмечает он.

«Такие условия стимулируют производителя масштабировать свои возможности и развиваться, не уходя в тень, а потребители получают продовольствие по доступным ценам. Только целевая программа по развитию фермерских хозяйств по современным стандартам сможет в ближайшие десятилетие заполнить рынок предложениями», — заявил фермер.

Иззат Муталов также отметил отсутствие ведомства по развитию животноводства в Узбекистане.

«В Узбекистане есть всевозможные министерства, однако нет не просто министерства, а даже ведомства по животноводству. Нашу деятельность контролируют (прошу подметить именно это слово) служба ветеринарии и „Узчармсаноат“ — госрегулятор, отвечающий за производство и экспорт кожи. „Узчармсаноат“ для поддержки отечественных производителей изделий из кожи (ничтожное количество производителей) попросту запретил экспортировать животноводам кожу! Если до этих протекционистских мер рыночная стоимость кожи равнялась 50−60 долларам, то сейчас производители должны сдавать местным заводам по обработке кожи за 10 долларов! Хотим мы этого или нет, рынок диктует свои законы — искусственные потери ложатся в стоимость мяса», — объяснил производитель мясной продукции.

Фермер подчеркнул, что с учетом временного освобождения от НДС предпринимателям придется снова перестраиваться после 1 июля 2021 года.

«А что делать после обозначенного срока 1 июля 2021 года? Опять перестраиваться на НДС? Как отразится такая „турбулентность“ на производителях и как отреагирует население, которое неизбежно накроет волна высоких цен после? Какими бы благими ни были идеи и лозунги, последствия могут быть ужасны для всех и не решат системную проблему. Без взаимодействия на равных бизнеса и государства мы не решим проблемы», — резюмировал Иззат Муталов.

Ранее сообщалось, что инфляция в Узбекистане в сентябре ускорилась и составила 1,4%. По данным Госкомстата, мясные продукты в среднем за месяц стали дороже на 3,8% (с начала года 14,2%). Баранина за месяц прибавила в цене на 5,7% (20,9%), говядина (кроме бескостного мяса) — на 5,4% (17,4%), бескостная говядина — на 5% (17,2%), мясной фарш — на 4,2%