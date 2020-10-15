Чтобы быть успешным на рынке брендом, недостаточно просто производить качественную продукцию или оказывать услуги. Важно правильно прорекламировать свою товарную марку, особенно в сфере продуктов питания и товаров для дома, где конкуренция растет с каждым днем. С этим может помочь продакшн-студия Zira с одноименным интернет-изданием о еде.





Zira — это ведущий кулинарный проект Узбекистана и по совместительству продакшн-студия, которая говорит с большинством женщин республики на одном языке. Многие хозяйки готовят по фото- и видеорецептам Zira, а также прислушиваются к мнению редакции и ее рекомендациям по выбору продуктов питания, товаров и услуг. Ежемесячно сайт проекта посещают более 500 тысяч любителей творить на кухне.

Креативная команда проекта ежедневно публикует полезные статьи, создает видеоролики с интеграцией товаров и услуг, проводит фуд-фотосессии и организовывает мастер-классы. Тем самым Zira помогает брендам быть узнаваемыми среди потребителей.

Бизнесу Zira предлагает множество форматов рекламы, начиная с размещения обычных интернет-баннеров на собственном сайте, заканчивая брендированными спецпроектами. В зависимости от целей заказчика команда проекта подготовит полный обзор товара, смонтирует фото- и видеорецепт с использованием продукта или внедрит предложение клиента в ролик.





Аппетитные фоторецепты для показа продукта в действии

В формате фоторецептов Zira готовит блюдо с пошаговым руководством, используя продукт заказчика. Товар появляется в рецептуре и на всех фото, что создает у аудитории чувство его незаменимости в рецепте.

Так, для торговой марки Evian был подготовлен пошаговый рецепт смузи с персиком и дыней. А для компании Danone была внедрена продукция «Растишка» в статью с идеей для ланчбокса.

Рекламные видеоролики для SMM-продвижения

Креативная группа Zira также занимается созданием и монтажом видеороликов. По желанию клиента продакшн-студия снимет видео с упоминанием продукта или примером его использования, а также подготовит ролик для соцсетей или для использования в телевизионной или внешней рекламе.

Так, Zira создавала ролики, которые показывали в сети супермаркетов korzinka.uz и транслировались на большом экране в Ecobozor. А для Artel подготовила видеорецепт с интеграцией холодильника компании.

Креативные спецпроекты для воплощения идей

Для тех, кому не подходит ни один из форматов, либо хочется чего-то нового и эксклюзивного, Zira подготовит креативный спецпроект. Он поможет увеличить степень вовлеченности клиентов, повысить узнаваемость бренда, а также сформировать его необходимый облик. Здесь креативная команда Zira придумает идею, создаст медиаплан, напишет материалы и подготовит фотографии для проекта.

К примеру, был подготовлен спецпроект для Invento International School. Он включает в себя отдельную кнопку на Zira.uz, брендированную страницу и пополняющуюся серию совместных материалов.





Полезные статьи для повышения лояльности к бренду

Для размещения на своей интернет-площадке Zira предлагает формат статьи. Здесь клиент может получить как публикацию в традиционных рубриках, так и в новых, если предусматривается серия материалов.

Редакторы издания Zira помогут продумать полную концепцию статьи, чтобы она не просто рассказывала о продукте, но и связывала бренд с интересной историей и помогала аудитории сформировать положительное мнение.

В таком формате был создан материал для korzinka.uz, который продолжает рубрику «Интересное на полках» и рассказывает о бренде Valio.

Рекламные баннеры для узнаваемости

Баннеры — это рекламные предложения в виде изображений с анимацией или без нее, а также с возможностью перехода по ссылке заказчика. Zira предлагает размещение баннеров в десктопной и мобильной версии сайта.





Аренда кухни для проведения мероприятий

Для команды проекта важно помогать заказчикам и создавать материалы, которые действительно можно применить в достижении их целей. Поэтому она готова предоставить компаниям свое студийное помещение в аренду. Светлая большая кухня, которая гармонично смотрится как на камере, так и в жизни, станет отличным местом для создания тематического видеоблога или проведения мастер-классов для своих клиентов и сотрудников.





Профессиональная фотосессия для каталогов и продвижения

Продакшн-команда Zira также поможет в проведении фотосессии. Опытный фуд-фотограф с профессиональной аппаратурой составит грамотную композицию с товаром, найдет выигрышный ракурс продукта и создаст снимки, пробуждающие аппетит. Zira готова проводить фотосессию как у себя в студии, так и на территории рекламодателя.

Посмотреть медиакит Zira.uz с ценами, статистикой и примерами форматов можно по ссылке.

Телефоны: (+998) 78−148−15−55, (+998) 78−148−14−15.

Telegram для связи: t.me/zira_uz

E-mail: info@zira.uz

Сайт: zira.uz

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