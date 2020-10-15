Европейский Союз ввел санкции против шести россиян и научного института из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Список опубликован в журнале Совета ЕС. Позже о введенных санкциях объявила и Великобритания.

В список вошли директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, полномочный представитель президента в Сибири Сергей Меняйло и заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко.

Ограничения коснутся Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ), причастного к созданию «Новичка».

Санкции, сообщает РИА Новости, предусматривают заморозку активов в европейских банках и запрет на въезд на территорию Евросоюза. Правительство России ответило, что санкции будут зеркальными.

Алексей Навальный госпитализировали с подозрением на отравление в августе после того, как ему стало плохо в самолете. Спустя два дня его транспортировали в Берлин. В сентябре в правительстве Германии заявили, что Алексей Навальный был отравлен ядом, похожим на «Новичок».