Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо во время полета в самолете, борт срочно посадили в Омске, оппозиционер госпитализирован без сознания, сообщило издание РБК со ссылкой на пресс-секретаря политика Киру Ярмыш.

«Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания», — написала представитель в Twitter. Немного позже она добавила: «Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет».

По ее информации, врачи поместили Алексея Навального в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже информацию о госпитализации политика подтвердили местные власти.

«Сегодня в аэропорту Омск-Центральный совершил экстренную посадку самолет авиакомпании S7, на борту которого находится блогер Алексей Навальный. Машиной скорой помощи доставила блогера в одну из больниц города. На данный момент Навальный находится в реанимации, где ему проводят все необходимые обследования», — сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 (БСМП № 1) Александр Мураховский сообщил агентству, что политик находится в тяжелом состоянии, его поместили в токсикореанимацию.

По данным издания «Тайга.инфо», Алексей Навальный несколько дней провел в регионах Сибири, где «мог собирать материал для нового расследования о депутатах «Единой России». Сначала он посетил Новосибирск, затем переехал в Томск. Глава томского штаба оппозиционера рассказала изданию, что в последний день пребывания политика в городе ничего необычного она не замечала.

В сентябре в Новосибирске пройдут выборы в региональное заксобрание и местные органы власти, а в Томске — в городскую думу. При этом в обоих городах, уточняет издание, избирком зарегистрировал независимых кандидатов, которых в том числе поддерживают местные штабы Алексея Навального.