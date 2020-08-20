Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо во время полета в самолете, борт срочно посадили в Омске, оппозиционер госпитализирован без сознания, сообщило издание РБК со ссылкой на пресс-секретаря политика Киру Ярмыш.
«Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания», — написала представитель в Twitter. Немного позже она добавила: «Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет».
По ее информации, врачи поместили Алексея Навального в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже информацию о госпитализации политика подтвердили местные власти.
«Сегодня в аэропорту Омск-Центральный совершил экстренную посадку самолет авиакомпании S7, на борту которого находится блогер Алексей Навальный. Машиной скорой помощи доставила блогера в одну из больниц города. На данный момент Навальный находится в реанимации, где ему проводят все необходимые обследования», — сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.
Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 (БСМП № 1) Александр Мураховский сообщил агентству, что политик находится в тяжелом состоянии, его поместили в токсикореанимацию.
По данным издания «Тайга.инфо», Алексей Навальный несколько дней провел в регионах Сибири, где «мог собирать материал для нового расследования о депутатах «Единой России». Сначала он посетил Новосибирск, затем переехал в Томск. Глава томского штаба оппозиционера рассказала изданию, что в последний день пребывания политика в городе ничего необычного она не замечала.
В сентябре в Новосибирске пройдут выборы в региональное заксобрание и местные органы власти, а в Томске — в городскую думу. При этом в обоих городах, уточняет издание, избирком зарегистрировал независимых кандидатов, которых в том числе поддерживают местные штабы Алексея Навального.
dim dimov
Чувствую, что парень быстро встанет на ноги. И получит политбонусы. Игры продолжаются. Но здоровья желаем. Человек же.
Vladimir Lee
Подло..
Дмитрий Басов
КГБ?!
Иззат Туляганов
Та же история как с Немцовым, все знают кто, все знают за что, но ничего поделать не могут.
Юрий Носков
Удивительно то, что так долго Алигархат, позволял ему вести расследование по темам их финансового благополучия! Видимо наступил кому-то на любимую мозоль! Испугались что народ может наконец-таки снести власть (элитки). Придется все нажитое непосильным трудом (портсигар серебряный два штуки, куртки замшевые два штуки) вернуть народу!!!
Уктам Хикматов
С начало Немцов! Теперь Навальный! Все эпоха цензуры как в СССР ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТОЙ!
Сергей Канаев
Dim dimov, он говорит и делает то, что тебе например слабо сделать или даже представить. Так что не надо
Michael Brin
Лишь бы выкорабкался
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чтобы КГБ не завершило действие и не смогло однозначно устранить человека — бред.
а причина может быть в другом — у Навального рейтинги падают, поэтому его хозяева могли решить его списать и отыграть на его смерти.
Кашкар Аватлык
Лечащие врачи — Петров и Боширов сказали, что пациент будет жить.
Дим Димыч, почитайте остальные комменты, сравните со своим. Задумайтесь.