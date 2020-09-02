В организме основателя Фонда борьбы с коррупцией, российского политика Алексея Навального нашли следы яда, по составу схожим с «Новичком». Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства Германии сообщает РБК.
«По инициативе клиники «Шарите» специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологический тест с использованием биологических материалов Алексея Навального. Были предоставлены несомненные доказательства наличия в его организме химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия из группы «Новичок», — следует из заявления.
В сообщении указывается, что ситуацию уже обсудили члены немецкого правительства, включая канцлера Ангелу Меркель.
«То, что Алексей Навальный в России стал жертвой отравления веществом нервно-паралитического действия, поражает. Федеральное правительство самым решительным образом осуждает эту атаку. Мы призываем российское правительство объяснить произошедшее», — заявили в правительстве ФРГ.
О результатах исследований будут проинформированы партнеры Германии по НАТО и ЕС, также будет передано уведомление в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая в 2019 году одобрила включение «Новичка» в список запрещенных веществ.
Алексей Навальный был отравлен веществом группы «Новичок» — правительство ФРГ
Канцлер Германии Ангела Меркель заявил, что это «ошеломляющая информация о попытке с помощью яда убить одного из главных оппозиционеров России.
«Алексей Навальный стал жертвой нападения с использованием химического нервно-паралитического вещества из группы „Новичок“. Этот яд, без каких-либо сомнений, присутствует в пробах. Поэтому ясно, что Алексей Навальный стал жертвой преступления. Его должны были заставить замолчать, и я это осуждаю, в том числе от имени всего федерального правительства, самым резким образом», — приводит слова Меркель Meduza.
В Министерстве иностранных дел России отметили, что сейчас ожидают ответ на запрос Генпрокуратуры, несколько дней назад направленный в Берлин в связи с отравлением Навального, сообщает ТАСС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал информацию с выводами властей ФРГ.
Представитель Кремля также напомнил, что российские врачи взяли целый комплекс анализов у Навального и не выявили никаких следов отравляющих веществ в его организме.
«До вывоза больного в Берлин, в соответствии со всеми международными стандартами, был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было», — цитирует его «РИА Новости».
Немецкая клиника «Шарите», где после отравления находится Алексей Навальный, выпустила новое сообщение о состоянии его здоровья.
Сообщается, что симптоматика отравления ингибиторами холинэстеразы у Навального продолжает снижаться, но политик все еще в тяжелом состоянии. Он находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
«Следует ожидать более продолжительного течения болезни. В дальнейшем не исключены долгосрочные последствия тяжелого отравления», — приводит заявление «Шарите» сайт Навального.
Напомним, 20 августа Алексею Навальному 20 августа стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, оппозиционера на скорой отвезли в больницу. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Находящегося в медикаментозной коме оппозиционера утром 22 августа доставили в берлинскую клинику «Шарите».
Азат Галеев
Запад подставляет российские власти. Это работа западных спецслужб. И отравили Навального и подделали результаты его обследований в немецкой клинике.
В этом никаких сомнений. Запад действует последовательно.
Emil Khaki
Попадёт как Скрипали.
Денис Колесников
Азат Галеев, Хватит. Пожалуйста, хватит смотреть российскую гос. пропаганду. Очнитесь, вам промывают мозги.
Artyom
российские власти выставили идиотами самих себя в который раз. Отравление Навальное — это работа российских спецслужб. Немцов, Политковская, Литвиненко, Скрипаль, а теперь и Навальный, все они были отравлены за то что были неугодны власти, а ведь они всего лишь говорили правду. Хорошо что есть адекватные западные страны.
Artyom
Если Навального отправил запад чтобы подставить российские власти, то почему тогда российские власти так тщательно пытались скрыть факт отравления с самого начала?:-)
Nir Avenir
То Artyom сори но Политковскую ни кто не травил вообще то но для вас как я понимаю разницы нет :))) главное новичек.