В организме основателя Фонда борьбы с коррупцией, российского политика Алексея Навального нашли следы яда, по составу схожим с «Новичком». Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства Германии сообщает РБК.

«По инициативе клиники «Шарите» специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологический тест с использованием биологических материалов Алексея Навального. Были предоставлены несомненные доказательства наличия в его организме химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия из группы «Новичок», — следует из заявления.

В сообщении указывается, что ситуацию уже обсудили члены немецкого правительства, включая канцлера Ангелу Меркель.

«То, что Алексей Навальный в России стал жертвой отравления веществом нервно-паралитического действия, поражает. Федеральное правительство самым решительным образом осуждает эту атаку. Мы призываем российское правительство объяснить произошедшее», — заявили в правительстве ФРГ.

О результатах исследований будут проинформированы партнеры Германии по НАТО и ЕС, также будет передано уведомление в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая в 2019 году одобрила включение «Новичка» в список запрещенных веществ.

Алексей Навальный был отравлен веществом группы «Новичок» — правительство ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель заявил, что это «ошеломляющая информация о попытке с помощью яда убить одного из главных оппозиционеров России.

«Алексей Навальный стал жертвой нападения с использованием химического нервно-паралитического вещества из группы „Новичок“. Этот яд, без каких-либо сомнений, присутствует в пробах. Поэтому ясно, что Алексей Навальный стал жертвой преступления. Его должны были заставить замолчать, и я это осуждаю, в том числе от имени всего федерального правительства, самым резким образом», — приводит слова Меркель Meduza.

В Министерстве иностранных дел России отметили, что сейчас ожидают ответ на запрос Генпрокуратуры, несколько дней назад направленный в Берлин в связи с отравлением Навального, сообщает ТАСС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал информацию с выводами властей ФРГ.

Представитель Кремля также напомнил, что российские врачи взяли целый комплекс анализов у Навального и не выявили никаких следов отравляющих веществ в его организме.

«До вывоза больного в Берлин, в соответствии со всеми международными стандартами, был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было», — цитирует его «РИА Новости».

Немецкая клиника «Шарите», где после отравления находится Алексей Навальный, выпустила новое сообщение о состоянии его здоровья.

Сообщается, что симптоматика отравления ингибиторами холинэстеразы у Навального продолжает снижаться, но политик все еще в тяжелом состоянии. Он находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Следует ожидать более продолжительного течения болезни. В дальнейшем не исключены долгосрочные последствия тяжелого отравления», — приводит заявление «Шарите» сайт Навального.

Напомним, 20 августа Алексею Навальному 20 августа стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, оппозиционера на скорой отвезли в больницу. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Находящегося в медикаментозной коме оппозиционера утром 22 августа доставили в берлинскую клинику «Шарите».