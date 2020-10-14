Ректор Ташкентского государственного педагогического университета Алишер Умаров был привлечен к административной ответственности за неисполнение судебного постановления. Об этом сообщило издание Xabar.uz со ссылкой на пресс-службу Ташкентского городского управления Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре.

Отмечается, что история началась в конце августа, когда руководству вуза Учтепинским межрайонным судом по гражданским делам было предписано восстановить в должности незаконно уволенную завкафедрой Ш. Рахимову. Тогда в управлении БПИ сообщали, что решением суда университет должен был также выплатить гражданке Ш. Р. компенсацию в размере 37 млн сумов, которые впоследствии поступили на банковский счет женщины.

Но специалист не была восстановлена в должности, вместо этого ее назначили заместителем директора Ходжейлийского техникума обслуживания и сервиса, после чего она повторно обратилась в суд.

Как пишет издание, суд снова вынес постановление в пользу Ш. Р., но администрация университета продолжала препятствовать исполнению судебного решения путем запросов о временной приостановке процесса.

Сообщается, что решение по восстановлению завкафедрой в прежней должности все равно не было выполнено, из-за чего БПИ направило иск в административный суд Чиланзарского района.

Суд рассмотрел ходатайство и привлек ректора университета к административной ответственности по статье 198−1 (неисполнение должником исполнительного документа) Кодекса об административной ответственности со взысканием штрафа в размере 10 БРВ. Уточняется, что глава вуза на судебном заседании отсутствовал.