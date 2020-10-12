Прокурором Хорезмской области назначен Ботир Бахромович Кудратходжаев. Об этом было объявлено на заседании с участием генерального прокурора Узбекистана Нигматиллы Юлдашева и хокима Хорезмской области Фархода Эрманова, сообщила пресс-служба областного хокимията.

Ботир Кудратходжаев с 2014 по 2016 годы был и. о. прокурора, затем — прокурором Сурхандарьинской области. В 2016—2017 годах работал прокурором Ташкента. С июня 2017 года занимал должность директора Бюро принудительного исполнения.

9 октября Жахонгир Хатамов, с 2018 года возглавлявший прокуратуру Хорезмской областную, был назначен прокурором Наманганской области.