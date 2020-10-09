Заместителем генерального прокурора Узбекистана назначен Акмалхужа Юсупович Мавлонов, с июля прошлого года работавший прокурором Наманганской области. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Акмалхужа Мавлонов (1975 г. р.) окончил Ташкентский государственный юридический институт (2002). В том же году приступил к работе в прокуратуре Давлатабадского района, занимал различные должности в органах прокуратуры Наманганской области.

С 2006 года работал прокурором, старшим прокурором управления Генеральной прокуратуры, прокурором Маргиланского района, первым заместителем прокурора Сырдарьинской области и прокурором Хорезмской области.

С февраля по август 2018 года занимал должность начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генпрокуратуре, затем — заместителя генпрокурора.