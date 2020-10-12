Изменение потребностей современного банкинга влечет за собой не только реорганизацию существующих бизнес-процессов кредитования, но и построение технологического решения для автоматизации поточной, конвейерной обработки заявок в процессе выдачи кредитных продуктов.

Модульный кредит для малого бизнеса и частного предпринимательства от банка «Асака» представляет собой решение, комплексно автоматизирующее бизнес-процессы предкредитной обработки заявок в сфере кредитования. Таким образом оно способствует организации конвейера по выдаче кредитных продуктов. Ключевым фактором модульных кредитов является скорость, гибкость, высокая производительность и пропускная способность конвейера.

«Модульный кредит максимально исключает влияние „человеческого фактора“ на принятие решений. Процесс обработки заявок и выдачи кредита интегрирован с внешним источником — кредитно-информационным аналитическим центром (КИАТ). Это позволяет многократно ускорить проверку кредитоспособности заемщика путем параллельной отправки запросов в один клик. Кредиты выдаются сроком на 24 месяца со льготным периодом до 8 месяцев. Минимальная сумма — 50 млн сумов, максимальная — 800 млн сумов. Клиент по желанию может получить кредитные средства как в национальной, так и в иностранной валюте», — рассказал начальник департамента кредитования банка «Асака» Бобурхон Усманханов.

Модульные кредиты помогут пополнить оборотные средства, приобрести необходимое оборудование и повысить конкурентоспособность предприятия. Работа по их внедрению для субъектов малого и среднего бизнеса позволит банку создать систему дифференцированных ставок для регионов, улучшив условия выдачи кредитов населению.

На правах рекламы.