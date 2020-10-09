8 октября в новом торговом комплексе рядом с Экопарком состоялось открытие 24-го магазина бытовой техники и электроники сети Texnomart.





В Texnomart можно купить качественную технику для дома и кухни по ценам как на базаре. Учитывая то, что новый ТК расположился в молодежном районе, в филиале сети представлены товары для развития и творчества. Здесь можно приобрести ноутбуки, планшеты, гаджеты и аксессуары.





В 2020 году компания перешла на новый формат магазинов, где особое внимание придается низким ценам, качеству обслуживания и широкому ассортименту.





Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 78−129−20−00.

Адрес: ул. Хамид Алимжана, 14.

Ориентир: рядом с Экопарком, напротив банка «Ипак Йули».

Интернет-магазин: texnomart.uz

Facebook: fb.com/texnomart

Instagram: @texnomart

На правах рекламы.