10 октября в новом столичном шопинг-молле Riviera состоится открытие фирменного магазина Mango в обновленном формате.

В рамках события впервые в Ташкенте будет презентована мужская коллекция Mango, которая подбиралась с особым вниманием и ориентиром на ташкентского покупателя.





Mango приглашает всех почитателей бренда познакомиться с комфортным и масштабным шопинг-пространством и коллекцией осень-зима 2020−21.





«Уютно, как дома. Стильно, как в любом другом месте» — таков лозунг новой коллекции. В ней представлены комфортные и универсальные модели одежды. Они легко сочетаются между собой и подходят для любого случая.

Адрес: ул. Нурафшон, 5, первый этаж ТРЦ Riviera.

Телефон: (+998) 78−129−11−58.

Telegram: t.me/mangoman_uzb, t.me/mangouzb

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