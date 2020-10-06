Главный помощник в домашних делах и эксперт по стирке — именно эти роли берет на себя стиральная машина в доме. Казалось бы, стоит себе в углу, а чистые вещи уже негде развешивать. Удобно. Но чтобы продлить это взаимовыгодное сотрудничество на долгие годы, нужно с умом подойти к выбору стиральной машины.

Причина №1: оптимальный объем по доступной цене

Объем барабана — возможно важнейшая характеристика, по которой выбирают стиральную машину. И семь килограммов — отличная загрузка, которая подойдет и хозяйственному холостяку, и семье с двумя детьми. Покупка такой стиральной машины удара по бюджету не нанесет. Она не займет много места и органично впишется в современную квартиру.

Причина №2: дозагрузка с AddWash

Барабан стиральной машины заполнился водой, а на глаза попался забытый носок? Samsung подарил возможность приостановить процесс и добавить недостающую вещь уже после начала стирки. Помимо того, можно добавить порошок или кондиционер, а также поместить другие предметы одежды, которые нужно лишь прополоскать или высушить. Все это благодаря технологии AddWash, которой оснащены все стиральные машины объемом семь килограммов.





Причина №3: стирка паром

Предварительная обработка одежды не нужна — пар полностью пропитывает вещи, удаляет загрязнения и до 99,9% бактерий. Аллергикам на заметку: стирка паром также эффективно деактивирует аллергены.

Причина №4: инверторный мотор

Энергопотребление ниже, шума меньше, а эффективность работы на высоте. Многие стиральные машины Samsung могут похвастаться этим благодаря инверторному мотору. Главными его отличиями являются отсутствие традиционных щеток и использование мощных магнитов. Ну и потрясающее долголетие — 10 лет гарантии на мотор.





Причина №5: искусственный интеллект

Чем новее модель, тем круче функционал. В стиральных машинах Samsung установлена система искусственного интеллекта Bixby, с которой процесс стирки можно контролировать удаленно. Она посоветует наиболее подходящий режим, поможет оптимизировать расписание стирок и найдет неполадки в своей работе.

Причина №6: генератор EcoBubble

Специальная технология EcoBubble эффективно отстирывает вещи даже при низких температурах, превращая стиральный порошок в пузырьки. Так он глубже проникает в ткань, не повреждая ее, и лучше удаляет загрязнения.





Причина №7: забота о чистоте барабана

От бактерий, образующих загрязнения и запахи в барабане стиральной машины, обычно можно избавиться только с помощью дорогостоящих моющих средств. Однако у большинства новых моделей Samsung присутствует функция эко-очистки барабана. Стиральная машина сама сообщит, когда ей понадобится очистка — останется лишь запустить программу.

Подробную информацию о стиральных машинах Samsung можно найти на сайте и официальных страницах компании в соцсетях.

Facebook: fb.com/SamsungUzbekistan

Instagram: @samsunguzbekistan

Telegram: t.me/SamsungUzbekistan

Сайт: samsung.uz

На правах рекламы.