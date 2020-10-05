Авиакомпания Uzbekistan Airways пока не планирует создавать лоукостер. Об этом 5 октября на заседании комитета Сената по бюджету и экономическим реформам заявил и. о. первого заместителя председателя правления компании Умид Хусанов.

Еще в феврале 2018 года Умид Хусанов сообщал, что бюджетная авиакомпания станет «дочкой» ныне реорганизованной «Узбекистон хаво йуллари». «Думаю, в этом году этот вопрос уже будет закрыт», — отмечал он.

«Да, мы планировали создать лоукостер при национальной авиакомпании. Мы, пересмотрев свои планы, решили пока эту группу не создавать. Пока у нас в планах — мы разработали стратегию развития авиакомпании Uzbekistan Airways», — сказал и. о. первого заместителя председателя авиакомпании.

Напомним, что в январе этого года премьер-министр Абдулла Арипов анонсировал создание государственной авиакомпании Humo Air, которая должна была наладить регулярные рейсы внутри страны «по значительно более дешевым тарифам, чем действующие». Постановлением правительства было поручено разработать бизнес-модель и стратегию развития нового авиаперевозчика, который получил в свой уставной капитал 43 самолета АН-2, авиационные двигатели и другую технику.

В июле Узбекистан и Россия обсудили создание совместного лоукостера, но после никаких вестей не было.

Кроме того, Умид Хусанов сообщил о пересмотре тарифной политики, результаты которой можно будет увидеть после пандемии.

«Мы пересмотрели свою тарифную политику. Тарифы зависят от расходов. Сегодня это не секрет. В рамках этой пандемии мы полностью проработали свою структуру расходов, сокращение расходов. Уже есть меры конкретные. Я не буду озвучивать сейчас цифры, но мы приняли все меры, чтобы издержки сократить. Я надеюсь, это приведет к тому, что после того, как мы полноценно заработаем на рынке после пандемии, будет результат, и действительно пассажиры это увидят», — сказал он.