Правительство США через свое Агентство по международному развитию поддерживает усилия Узбекистана по ликвидации последствий частичного разрушения плотины Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области, сообщило американское посольство в Ташкенте.

USAID выделило 100 тысяч долларов на закупку предметов первой необходимости среди семей, пострадавших от стихийного бедствия.

«Я выражаю искренние сочувствия жителям Сырдарьинской области. Правительство и граждане Узбекистана быстро мобилизовались для устранения последствий этого стихийного бедствия, — сказал посол Дэниел Розенблюм. — Правительство США испытывает гордость в связи с тем, что оказывает поддержку семьям, пострадавшим от этой трагедии».

Предоставляя финансирование, правительство США рассчитывает помочь Узбекистану в его усилиях по реагированию на кризис и восстановлению после него путем распределения продовольствия и других критически важных предметов эвакуированным семьям.

Напомним, в наводнении, вызванном прорывом дамбы Сардобинского водохранилища, погибли четыре человека, один пропал без вести, эвакуированы более 70 тысяч семей. Поток воды повредил не только дома и социальную инфраструктуру региона, но и сельскохозяйственные земли. Это повлияет на посевы хлопка, зерновых и бахчевых культур и отрицательно скажется на экономическом положении фермеров, отмечает посольство США.