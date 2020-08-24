Из США в Узбекистан отправлены 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) общей стоимостью около 2,5 млн долларов, сообщает ИА «Дунё».

По информации посольства Узбекистана в США, аппараты передаются в рамках гуманитарной помощи, анонсированной в июне администрацией президента Дональда Трампа.

Вопрос предоставления медицинского оборудования для содействия усилиям по противодействию пандемии коронавируса в Узбекистане обсуждался на серии консультаций в Вашингтоне, проведенных посольством с представителями Белого дома, Госдепартамента и Агентства США по международному развитию (USAID).

Аппараты изготовлены американским производителем Zoll Medical Corporation по специальному заказу с учетом технической инфраструктуры учреждений системы здравоохранения Узбекистана. Они применяются для интенсивной терапии как в условиях стационарного лечения, так и при перевозке аэромедицинским транспортом или в машинах скорой помощи.

Предоставляемые американской стороной аппараты ИВЛ будут распределены Министерством здравоохранения среди 62 медицинских учреждений во всех регионах страны.