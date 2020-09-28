Узбекистан осознает, что находится еще в начале сложного пути формирования подлинной независимости средств массовой информации. Об этом 28 сентября в ходе онлайн-дискуссии, посвященной Международному дню всеобщего доступа к информации, заявила заместитель председателя попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева.

«Несмотря на то, что за последние четыре года сделано немало, еще больше предстоит сделать впереди. Но ещё раз подчеркну, в нашей стране взят необратимый курс на обеспечение открытости, свободы слова и информации, а также превращение СМИ в реальную „четвёртую власть“», — подчеркнула она.

Саида Мирзиёева отметила, что всеобщий доступ к информации подразумевает также равноправный доступ, который способствует расширению возможностей по борьбе с дискриминацией по половому признаку. Ранее в своем выступлении на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Узбекистана заявил, что гендерная политика стала приоритетным вопросом для страны.

«Я как член комиссии по вопросам обеспечения гендерного равенства хотела бы отметить, что грамотное освещение этой темы поможет защитить женщин, пострадавших от насилия. Женщины смогут получить информацию о защите своих прав, о методах борьбы с дискриминацией», — сказала она.

По словам замглавы попечительского совета фонда, именно СМИ ответственны за формирование общественных взглядов о равных возможностях для всех без исключения.

В настоящее время разрабатываются изменения в закон «О средствах массовой информации», в том числе включение в закон статьи о гендерном равенстве в СМИ. Предлагаются включить нормы о взаимодействии госорганов со СМИ в освещении гендерных вопросов, повышении осведомлённости людей о важности обеспечения равных прав и возможностей для женщин, гарантировании равных прав и возможностей женщинам, вовлеченным в работу СМИ, а также запрете на распространение информации, дискриминирующей по признаку пола, через СМИ.