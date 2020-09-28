Турция требует от Армении «немедленно оставить оккупированные азербайджанские территории», чтобы в регион вернулся мир. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступление которого транслировалось в Twitter, сообщает РБК.

«Я еще раз осуждаю Армению, которая вчера напала на земли Азербайджана. Турция и дальше будет поддерживать дружественный братский Азербайджан всеми своими ресурсами и сердцем. Настало время завершить кризис, начавшейся с армянской оккупации Нагорного Карабаха. Незамедлительное освобождение Арменией оккупированных земель откроет путь для мира и стабильности в регионе», — приводит слова президента издание.

Он также обвинил Минскую группу ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, США и Франци, в неспособности решить карабахскую проблему, передает Anadolu.

МИД Армении 28 сентября заявил, что военные Турции непосредственно участвуют в боях в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана. По словам посла Армении в России Вардана Тоганяна, Турция перебрасывает в регион военных из Сирии.

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Четыре политические партии Турции совместным заявлением также осудили «агрессию Армении».

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, что «Турция очень агрессивно настроена против Армении и Нагорного Карабаха».

«Мы получаем тревожные сообщения о вербовке террористов из районов, которые контролируются Турцией в Сирии», — сказал он.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утром 28 сентября также подписал распоряжение об объявлении в стране частичной мобилизации.

27 сентября утром между Арменией и Азербайджаном резко обострился конфликт — возобновились боевые действия. Стороны ввели военное положение. Армения объявила призыв военнослужащих запаса в возрасте до 55 лет. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан бомбардировал столицу Нагорного Карабаха Степанакерт, и назвал действия Баку объявлением войны армянскому народу. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, счел эскалацию запланированной провокацией Еревана, к которой тот «давно готовился». Обе страны заявили о потерях, в том числе среди мирного населения, пишет РБК.

Узбекистан выразил крайнюю обеспокоенность эскалацией напряженности в отношениях между Азербайджаном и Арменией и призвал страны к скорейшему прекращению боевых действий.