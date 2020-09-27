Министерство иностранных дел Узбекистана 27 сентября выступило с заявлением относительно ситуации на азербайджанско-армянской границе.

«В Республике Узбекистан вызывает крайнюю обеспокоенность эскалация напряжённости в отношениях между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, — говорится в заявлении. — Использование военной силы в ходе противостояния может привести к многочисленным человеческим жертвам с обеих сторон».

«Узбекская сторона, в качестве председательствующей в Содружестве Независимых Государств, вновь подтверждает важность укрепления отношений дружбы, добрососедства и взаимного доверия, мирного разрешения спорных вопросов на пространстве СНГ строго в соответствии с нормами международного права», — отмечается в заявлении.

В МИДе призвали Азербайджан и Армению к скорейшему прекращению боевых действий и началу дипломатических переговоров для мирного урегулирования конфликта при соблюдении принципов суверенитета и территориальной целостности.

В ночь на 27 сентября резко обострился вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией в зоне Нагорного Карабаха. Страны обвинили в начале военных действий друг друга. В обоих государствах введено военное положение.