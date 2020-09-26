7 сентября резиденция премиум-класса Mirabad Avenue запустила осеннюю акцию с возможностью приобретения апартаментов с дополнительной квадратурой в 7 кв. м в подарок и экономией от 117 млн сумов.
Покупателям апартаментов в блоках А и В в случае объединения двух квартир, расположенных на одной площадке, предоставляется возможность получить дополнительные 7 кв. м в подарок. В денежном эквиваленте — это экономия от 117 млн сумов.
Пространство позволит объединить апартаменты общим холлом, коридором или любым другим видом универсальной площади. Или же оно может быть разделено между помещениями по усмотрению владельца.
В акции принимают участие четыре варианта расположения планировок, которые может выбрать покупатель по своему усмотрению.
Для наглядности прилагаются планировки до и после объединения:
Что получает резидент, приобретая апартаменты в Mirabad Avenue:
- апартаменты с предчистовой отделкой, включающей в себя:
- стяжку;
- шпатлевку;
- потолки из гипсокартона;
- возведенные перегородки по индивидуальному дизайн-проекту в подарок;
- центральное кондиционирование Mitsubishi (Япония);
- панорамное остекление фасадной системой Schüco (Германия);
- напольные конвекторы Kampmann (Германия);
- систему умного дома от Siemens;
- круглосуточного консьержа и секьюрити-сервис;
- комфортабельное лобби площадью 150 кв. м;
- два высокоскоростных лифта немецкого бренда Tyssenkrupp в каждом лобби;
- закрытый двор-парк площадью до 120 соток, в котором будут:
- двухуровневая лаунж-зона;
- интерактивная детская площадка российской компании «Наш двор»;
- просторные прогулочные зоны;
- воркаут-зона.
На первом этаже первой линии блоков A и B разместятся мультибрендовые бутики от Podium Italia. Компания представляет на рынке Узбекистана такие люксовые бренды, как Dior, Gucci, Saint Laurent Paris, Tom Ford, Balmain, Prada и другие.
Предложение действует на апартаменты в блоках А и B первой линии.
Срок действия акции — до 30 октября, до момента передачи документов в кадастровую службу.
Подробную информацию можно получить в офисе продаж Mirabad Avenue и по телефону: (+998) 78−777−77−78.
Адрес отдела продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.
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Сайт: mirabad.uz
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