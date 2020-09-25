Исполняющим обязанности хокима Наманганской области утвержден Шавкатжон Шокиржонович Абдуразаков, сообщило УзА. До этого он работал председателем Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.

Организационный вопрос был рассмотрен на заседании в областной администрации 25 сентября.

Шавкатжон Абдуразаков (1976 г. р.) окончил Наманганский инженерно-технологический институт (1998) и Академию государственного и общественного строительства (2006). С июля 2017 года работал хокимом Намангана, ранее — заведующим информационно-аналитического департамента Кабинета Министров по вопросам сельского и водного хозяйства, переработки сельскохозяйственной продукции и потребительских товаров (2017) и хокимом Наманганского района (2015−2017).

В марте этого года возглавил Госкомэкологии.

О новом назначении бывшего хокима Наманганской области Хайрулло Базарове пока неизвестно.