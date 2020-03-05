Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса 5 марта одобрили кандидатуру Шавкатжона Шокиржоновича Абдуразакова на пост председателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды, сообщил депутат Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) Расул Кушербаев.

Шавкатжон Абдуразаков (1976 г. р.) окончил Наманганский инженерно-технологический институт (1998) и Академию государственного и общественного строительства (2006). С июля 2017 года работал хокимом Намангана, ранее — заведующим информационно-аналитического департамента Кабинета Министров по вопросам сельского и водного хозяйства, переработки сельскохозяйственной продукции и потребительских товаров (2017) и хокимом Наманганского района (2015−2017).

О новом месте работы Бахрома Кучкарова, возглавлявшего Госкомэкологии с мая 2018 года, пока неизвестно.