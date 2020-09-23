Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Беларуси, сообщило государственное агентство «БЕЛТА». Церемония инаугурации прошла 23 сентября во Дворце независимости в Минске.

На инаугурации присутствовало несколько сотен человек. В их числе высшие должностные лица, члены парламента, руководители госорганизаций и СМИ, деятели науки, культуры и спорта.

Положив правую руку на конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке и подписал соответствующий документ. Председатель Центральной комиссии Беларуси Лидия Ермошина вручила ему удостоверение президента.

Как пишет TUT.BY, инаугурация началась без анонса и телетрансляции. Согласно закону «О Президенте Республики Беларусь», церемония принесения присяги должна транслироваться по республиканскому телевидению и радио, отмечает издание. Вместо этого по гостелеканалам шли сериалы.

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей. Явка в целом по стране составила 84,28%. После объявления результатов выборов в стране начались массовые протесты, которые идут уже второй месяц.