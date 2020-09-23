Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 22 сентября объявил о серии новых ограничений в связи со второй волной коронавируса. Он предупредил, что они могут продлиться полгода, и не исключил введения более жестких мер, сообщило РИА Новости.

Меры, о которых объявил премьер, касаются, прежде всего, Англии, поскольку власти других регионов Великобритании (Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия) имеют полномочия самостоятельно принимать решения по борьбе с коронавирусом.

Как заявил премьер-министр, антитела к коронавирусу имеют менее 8% населения, а рост числа случаев заражения связан не только с увеличением объема тестирования.

«Коронавирус будет распространяться быстрей по мере того, как осень будет перетекать в зиму. Поэтому действовать мы должны уже сейчас», — сказал Борис Джонсон.

Пабы и рестораны в Англии будут закрываться с четверга в 10 вечера, а заказы будут приниматься только у сидящих за столами посетителей. Маски теперь должны будут носить все сотрудники магазинов и ресторанов.

Борис Джонсон призвал жителей страны избегать лишней социализации. Количество гостей на свадьбах также снижено с понедельника с 30 до 15 человек, на похороны по-прежнему могут приходить 30 человек.

«Правило шести», по которому более этого количества человек не могут собираться вместе, расширяется на все командные виды спорта в помещениях для взрослых.

Штраф за нарушение «правил шести» или неношение маски в положенных местах увеличивается до 200 фунтов стерлингов (около 255 долларов). Премьер также не исключил, что при необходимости для помощи полиции могут быть привлечены военные.

При этом он пообещал, что школы останутся открытыми, поскольку «нет ничего важнее образования».

По данным Университета Джонса (США), 22 сентября в Великобритании было выявлено 4936 новых случаев коронавируса, скончались 37 человек. Общее число заболевших COVID-19 в стране составляет 406 тысяч, умерших — 41,9 тысячи.