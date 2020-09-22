Объем валовых золотовалютных резервов Узбекистана на 1 сентября составил 34,6 млрд долларов, снизившись по сравнению с прошлым месяцем на 153,9 млн долларов, следует из данных Центрального банка.

Чистые золотовалютные резервы (разница между валовыми резервами и обязательствами в свободно конвертируемой валюте) также снизились на 105,4 млн долларов и достигли 33,8 млрд долларов.

ЗВР сокращаются впервые с апреля. С того месяца Центральный банк наращивал резервы и в иностранной валюте и в виде золота, однако в августе произошла диверсификация запасов за счет продажи золота. Если резервы в иностранной валюте по состоянию на 1 августа составляли $13,6 млрд, то к 1 сентября они выросли на 1,78 млрд долларов — до $15,4 млрд. При этом объем золота сократился на 1,94 млрд долларов — с $20,7 млрд до $18,8 млрд. Объем в чистых млн тройских унциях также сократился до 9,6.

Источник: Центральный банк.

Ранее «Газета.uz» сообщала, что Узбекистан с начала года увеличил экспорт золота до рекордных 5,8 млрд долларов, из которых 2,5 млрд долларов (43,1%) пришлись только на август. Доля драгметалла в структуре экспорта страны достигла 50% (в июле было 39,8%). В денежном эквиваленте доля проданного золота за первые 8 месяцев года выросла на 47,2% или на 1,86 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, золото дешевеет — цена октябрьских фьючерсов на золото опустилась до 1896,8 долларов за тройскую унцию, хотя еще в начале августа была зафиксирована самая максимальная биржевая цена на золото за всю историю — 2069,5 долларов.

По данным Spot, нынешних резервов хватит на финансирование более 20 месяцев импорта. Это намного больше рекомендованного международными организациями показателя для развивающихся стран, который составляет 3 месяца.