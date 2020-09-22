Французский авиастроительный концерн Airbus представил три концепции первых в мире коммерческих самолетов ZEROe с нулевым уровнем вредных выбросов. Революционная технология способна снизить выбросы самолетов до 50%, сообщается на сайте компании.

«Еще пять лет назад водородные двигатели даже не рассматривались как жизнеспособная технология сокращения выбросов. Сегодня мы воодушевлены невероятным потенциалом водорода, который предлагается авиации с точки зрения резкого сокращения выбросов», отметил вице-президент Airbus Гленн Ллевеллин.

Фото: Airbus.

Первый прототип — с двумя турбовентиляторными двигателями — внешне похож на классический пассажирский лайнер, за исключением более длинных и гибких крыльев. Он рассчитан на 200 пассажиров, а его дальность полета превышает 3700 километров.

Фото: Airbus.

У второго концепта два турбовинтовых двигателя, которые приводят в действие винты с шестью лопастями. Самолет вмещает до 100 пассажиров и способен пролететь более 1850 километров.





Фото: Airbus.

Третий концепт представляет собой широкофюзеляжный самолет с турбовентиляторными двигателями и «смешанным крылом». Он, как и первый прототип, рассчитан на 200 пассажиров, дальность полета составит более 3700 километров.

В Airbus рассчитывают, что первый самолет, использующий вместо авиационного топлива жидкий водород, будет введен в эксплуатацию в 2035 году.

Инфографика: Airbus.