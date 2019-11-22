Заместитель министра внутренних дел Узбекистана по охране общественного порядка полковник Мухиддин Уткурович Жураев освобожден от должности.

Постановление об этом 18 ноября подписал президент Шавкат Мирзиёев, сообщили «Газете.uz» источники в правительстве. 19 ноября на совещании документ об освобождении от должности зачитал премьер-министр страны Абдулла Арипов.

Мухиддин Жураев был назначен на пост замминистра внутренних дел в конце декабря 2018 года. Ранее он работал начальником УВД Сырдарьинской области (2016−2018 годы), а также начальником Мирзо-Улугбекского РУВД Ташкента (2014−2016).

Поступают сообщения об освобождении от должностей ряда других ответственных сотрудников МВД. «Газете.uz» на данный момент удалось подтвердить увольнение командующего Караульными войсками МВД генерал-майора Дмитрия Валерьевича Пана.

Дмитрий Пан. Фото: Postda.uz.