Шерзод Хабибуллахужаевич Хабибуллаев назначен новым генеральным директором Центра гидрометеорологической службы Узбекистана. Постановление об этом 18 сентября подписал президент Шавкат Мирзиёев, сообщили «Газете.uz» источники в правительстве.

С июня 2017 года Шерзод Хабибуллаев (1976 года рождения) работал заместителем председателя Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру.

В 2013—2017 годах был директором Центра развития системы «Электронное правительство» Мининфокома.

В 2004—2017 годах Узгидромет возглавлял Виктор Чуб.