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Фото: meteo.uz

Виктор Чуб освобожден от должности гендиректора Узгидромета

Виктор Чуб, возглавлявший Узгидромет с 2004 года, освобожден от должности в связи с выходом на пенсию.

Сегодня, 10:35   Политика  

Виктор Чуб освобожден от должности генерального директора Центра гидрометеорологической службы (Узгидромет) при Министерстве по чрезвычайным ситуациям в связи с выходом на пенсию. Постановление об этом 21 августа подписал Президент Узбекистана, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе МЧС.

Информации о новом назначении пока не поступало.

Виктор Чуб (родился в 1945 году) занимал должность генерального директора Узгидромета и директора научно-исследовательского гидрометеорологического института с 2004 года.

Он окончил Ташкентский государственный университет в 1967 году. В 1966—1976 годах работал техником, старшим инженером 2-ой гидрографической партии Управления Гидрометеорологической службы Узбекистана, был начальником Амударьинской гидрографической партии, начальником гидрографической партии водных ресурсов Управления Гидрометеорологической службы.

С 1976 по 1979 годы работал старшим научным сотрудником Среднеазиатского регионального научно-исследовательского института. В 1979—1991 занимал должность заместителя начальника, а в 1991—1992-м — начальника Управления гидрометеорологической службы.

С 1992 по 2004 годы возглавлял Главное управление по гидрометеорологии при Кабинете Министров. В 1993—2004 годах был директором Среднеазиатского научно-исследовательского гидрометеорологического института имени Бугаева.

Текст: «Газета.uz»      3 161
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