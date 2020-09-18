17 сентября в Узбекистане подтверждено 599 случаев коронавируса (днем ранее — 597), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Общее количество случаев достигло 49761.

В течение дня сообщено о смерти 6 человек, у которых был диагностирован коронавирус, включая 11-летнего мальчика:

11-летний житель Бостанлыкского района Ташкентской области М. У.;

44-летний житель Ангрена Х. Т.;

59-летний житель Ташкентской области (район не уточняется) Э. Н.

69-летний житель Ташкента Б. Т.;

64-летний житель столицы К. Э.;

56-летняя жительница столицы Г. Ш.

Число вылечившихся в стационарных условиях увеличилось за день на 618 и достигло 46092 человека (93%).

Из 3254 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 478 находится в тяжелом, 269 — в крайне тяжелом состоянии.

Источник: Минздрав.