17 сентября в Узбекистане подтверждено 599 случаев коронавируса (днем ранее — 597), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Общее количество случаев достигло 49761.
В течение дня сообщено о смерти 6 человек, у которых был диагностирован коронавирус, включая 11-летнего мальчика:
- 11-летний житель Бостанлыкского района Ташкентской области М. У.;
- 44-летний житель Ангрена Х. Т.;
- 59-летний житель Ташкентской области (район не уточняется) Э. Н.
- 69-летний житель Ташкента Б. Т.;
- 64-летний житель столицы К. Э.;
- 56-летняя жительница столицы Г. Ш.
Число вылечившихся в стационарных условиях увеличилось за день на 618 и достигло 46092 человека (93%).
Из 3254 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 478 находится в тяжелом, 269 — в крайне тяжелом состоянии.
Источник: Минздрав.