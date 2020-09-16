16 сентября хокимият города Ташкент в партнерстве с Министерством транспорта и Велосообществом Узбекистана запускает кампанию Европейской недели мобильности 2020 года при финансовой поддержке Делегации Европейского союза в Узбекистане. Информационное содействие оказывает Министерство внутренних дел и Министерство народного образования Узбекистана.

Кампания проходит с 16 по 22 сентября и направлена на повышение осведомленности о велосипедной езде как быстро развивающемся режиме городской мобильности с нулевым уровнем выбросов, а также об обучении детей безопасности дорожного движения.

В поддержку расширения велосипедного сообщества в Ташкенте в рамках Европейской недели мобильности будут использоваться цифровые и социальные медиа. Также в социальных сетях будут распространяться анимированные публикации для разъяснения преимуществ и правил езды на велосипеде и мобильности с нулевым уровнем выбросов под лозунгом #ТашкентЗаВело.

Чтобы подчеркнуть важность просвещения детей по вопросам безопасности дорожного движения, в рамках кампании под лозунгом #ДорожнаяБезопасность в социальных сетях представят серию видеороликов о наиболее важных проблемах безопасности в городах. Ключевой посыл заключается в том, что образование и участие каждого являются ключом к движению с нулевым уровнем выбросов в городе и повышению безопасности на дорогах.

«Мы являемся свидетелями того, как езда на велосипеде и другие средства индивидуальной мобильности, такие как электрические скутеры, электрические велосипеды, становятся одними из самых быстрорастущих способов передвижения в городских районах, особенно в контексте пандемии COVID-19. Наша повестка дня — поддержать это развитие за счет улучшения существующей инфраструктуры, строительства новых пешеходных и велосипедных дорожек, повышения безопасности всех участников дорожного движения, включая детей», — пояснил Анвар Джураев, начальник Управления транспорта Ташкента и председатель правления АО «Тошшахартрансхизмат».

«Растущая культура езды на велосипеде и других видов мобильности с нулевым уровнем выбросов в нашем городе является неотъемлемой частью вектора социально-экономического развития и развития предпринимательства, проводимого хокимиятом Ташкента. Это также является неотъемлемой частью концепции инноваций, которой придерживается Ташкент», — рассказала Дурдона Рахимова, заместитель хокима Ташкента.

«В соответствии с этим стратегическим видением мы планируем значительно расширить велосипедные и пешеходные дорожки в столице к 2023 году. Повышение качества жизни жителей и гостей города является нашим ключевым приоритетом. Поэтому мы присоединяемся к Европейской неделе мобильности и поддерживаем #ТашкентЗаВело», — отметила Дурдона Рахимова.

«Экспоненциальный рост участников и возросшая активность в наших социальных сетях за последний месяц — еще один показатель быстрорастущего велосипедного сообщества. Это также говорит о возрастающей потребности в информации и общении. Как основная организация гражданского общества, продвигающая безопасную и устойчивую велосипедную культуру в Узбекистане, мы поддерживаем постоянный диалог с правительством и местными властями.

Мы объединяем не только энтузиастов велоспорта, но и активных сторонников города Ташкента, которые верят в потенциал Ташкента стать по-настоящему дружелюбным к велосипедистам городом. Приглашаются все желающие принять участие в создании карты и поддержать #ТашкентЗаВело во время Европейской недели мобильности", — рассказывает Искандар Ахмедов, администратор Велосообщества Узбекистана.

«Польза для здоровья и улучшение качества жизни отдельных людей и сообществ, положительное воздействие на окружающую среду, социальная устойчивость и сокращение городского движения — это лишь несколько факторов, способствующих росту популярности езды на велосипеде в крупных городах Европы», — поделился Юсси Нарви, временный поверенный в делах ЕС в Узбекистане.

«Кампания Европейской недели мобильности в Узбекистане в этом году является прекрасным примером сотрудничества, совместных усилий и обмена мнениями между правительством и гражданским обществом в создании общего видения благоприятной для езды на велосипеде, безопасной и устойчивой городской среды. Обучение и осведомленность о безопасности и правилах как для начинающих велосипедистов, так и для пешеходов, в частности детей, является одним из основных строительных блоков в этом процессе. Мы готовы помочь, поделившись лучшим европейским опытом», — отметил Юсси Нарви.

В рамках Европейской недели мобильности жителей Ташкента приглашают поддержать инициативу #ТашкентЗаВело. Протестировав хотя бы одну улицу на своем ежедневном маршруте на велосипеде, можно помочь в создании карты концепции Ташкента и поучаствовать в розыгрыше призов.

Участники должны сфотографироваться на велосипеде, разместить фото на странице Европейской недели мобильности в Узбекистане в Facebook и отметить название улицы. Таким образом, участник автоматически попадает в розыгрыш призов, который состоится 23 сентября и получает возможность выиграть один из трех городских велосипедов.





Дополнительная информация доступна на официальной странице в Facebook. Получить рамку для аватарки кампании Европейской недели мобильности в Facebook можно по ссылке, выбрав #ЕвропейскаяНеделяМобильности.

О неделе

Европейская неделя мобильности — это ежегодная инициатива Европейской комиссии, которая началась с 2002 года. Она призывает города и поселки посвятить одну неделю устойчивой мобильности. В 2019 году более 3 тысяч городов по всему миру приняли участие в кампании ЕНМ. Более подробную информацию о ЕНМ можно найти по ссылке.

Первая Европейская неделя мобильности в Узбекистане прошла в 2019 году и была организована хокимиятом Ташкента, Министерством транспорта Узбекистана при поддержке Делегации Европейского союза в Узбекистане. Кампания 2019 года была сосредоточена на поездках в метро и пеших прогулках как на безопасных и устойчивых способах передвижения в городах. Некоторые из мероприятий в Ташкенте включали «День бесплатного метро», прошедший 19 сентября, и уличный фестиваль «День без автомобилей» на улице Лутфий от 22 сентября.

Основная тема Европейской недели мобильности в 2020 году — «Мобильность для всех с нулевым уровнем выбросов». Несмотря на различные климатические, географические и социально-экономические условия в городских районах, могут быть приняты меры для создания экологически нейтральной и инклюзивной городской среды. Таким образом, Европейская неделя мобильности в 2020 году призывает людей и городские власти предпринять шаги для достижения долгосрочной цели — углеродно-нейтрального континента.

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