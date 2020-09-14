Главное управление безопасности дорожного движения МВД Узбекистана сообщило о девяти погибших в пяти ДТП за сутки (13 сентября) в Ташкентской, Самаркандской, Ферганской, Кашкадарьинской и Наманганской областях Узбекистана.

Чиназский район — 4 погибших, 2 пострадавших

Фото: ГУБДД МВД.

13 сентября примерно в 00:10 на 858-м км трассы М-39 «Ташкент-Термез», проходящей по территории махалли «Кутарма» Чиназского района Ташкентской области, водитель автомобиля Nexia-3 Т. С. не справился с управлением и через бетонное ограждение выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lacetti под управлением Ф. Н.

Оба водителя не были пристегнуты ремнями безопасности. В результате от полученных травм на месте скончались 34-летний водитель Nexia, 39-летний водитель Lacetti, а также пассажиры 40-летний Э. Х и женщина 25−30 лет (личность уточняется).

Еще два пассажира Lacetti 29-летний К. Б. и 44-летний Ю. Х. с травмами госпитализированы в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы).

Акдарьинский район — 2 погибших, 1 пострадавший

Фото: Следственный департамент при МВД.

13 сентября примерно в 2:30 на 37-м км трассы М-37, проходящей по территории махалли «Амир Темур» Акдарьинского района Самаркандской области, водитель Lacetti Б. А., ехавший по направлению «Бухара-Самарканд», уснул за рулем и совершил столкновение с задней частью ПАЗ-742.

В результате на месте происшествия скончались пассажиры Lacetti — 49-летний А. А. и 55-летний Б. Ж. 31-летний водитель с телесными повреждениями помещен в больницу. По данному факту проводится доследственная проверка.

Учкуприкский район — 1 погибший

Фото: ГУБДД МВД.

13 сентября примерно в 1:45 на 335-м км автодороги А-373 «Ташкент-Ош», проходящей по территории махалли «Мехнатабад» Учкуприкского района Ферганской области, водитель грузовика Isuzu (1993) по неосторожности сбил велосипедиста Х. Т. (1983), который ехал в том же направлении. В результате 37-летний Х. Т. от полученных травм скончался в медучреждении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека).

Каршинский район — 1 погибший

Фото: ГУБДД.

13 сентября примерно в 01:30 на 7-м км автодороги 4Р-92, проходящей по территории махалли «Истиклол» Каршинского района Кашкадарьинской области, водитель (1995) Damas Ф. Ч., сбил велосипедиста Ф. Б. (1963), пересекавшего дорогу. В результате 57-летний мужчина от полученных травм умер в больнице. Ведется доследственная проверка.

Наманган — 1 погибший

Фото: ГУБДД.

13 сентября примерно в 21:40 на улице Бобуршох города Намангана водитель «Mосквич-412» А. А. (1981), управляя автомобилем с превышением скорости, наехал на Р. У. (1969), переходившего дорогу. В результате 51-летний пешеход скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека).

За январь-август в Узбекистане произошло 3596 дорожно-транспортных происшествий, из них 991 — со смертельным исходом, в 2605 зафиксированы телесные повреждения.