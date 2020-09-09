С января по август в Узбекистане произошло 3596 дорожно-транспортных происшествий, что на 520, или 12,6%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года (4116), сообщила пресс-служба ГУБДД МВД.

Количество ДТП со смертельным исходом составило 991 (за первые восемь месяцев 2019 года — 1196, -17,1%). В 2605 авариях (2920, -10,8%) зафиксированы телесные повреждения. Сколько человек скончалось и пострадало, вновь не уточняется.

1528 ДТП произошло с участием пешеходов, 619 — с участием детей, 471 — велосипедистов, 108 — мотоциклистов, 112 — нелицензионных такси и 198 — с участием лиц, не имевших водительского удостоверения.

В 28,4% случаев аварии произошли по причине перехода пешеходами улиц в неположенном месте, в 17,1% — несоблюдения установленного режима скорости, в 13,1% — передвижения велосипедистов по проезжей части, в 9,3% — водитель не заметил пешехода на дороге, где нет пешеходного перехода, 7% — выезда на встречное направление в местах, где нет бетонного разделителя, 3,2% — засыпания водителя за рулем и в 2,5% — вождения автомобиля в нетрезвом состоянии.

Источник: ГУБДД МВД. Нажмите для увеличения.

Почти половина, или 48,9%, ДТП зарегистрировано на дорогах государственного значения (межобластных), 28,2% — местного значения и 22,9% — международного значения.

Самое большое число ДТП за первые восемь месяцев произошло в Ферганской области — 550 (в январе-августе 2019 года — 589, -6,6%%). Далее идут Ташкентская область — 429 (586, -26,8%) и Ташкент — 396 (452, -12,4%).

В некоторых регионах число аварий увеличилось: в Самаркандской области — с 372 до 378, или на 1,6%, в Наманганской — с 313 до 374, или 19,5%. Существенное снижение отмечено в Сурхандарьинской области — с 248 до 163, или на 34,3%, и в Кашкадарьинской — с 224 до 163, или на 21,9%.

В дневное время зафиксировано 76,6% всех ДТП, в ночное — 23,4%.