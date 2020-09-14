Центральный банк Узбекистана в ближайшее время возобновит выпуск золотых и серебряных монет. Об этом на пресс-конференции 10 сентября сообщил председатель ЦБ Мамаризо Нурмуратов.

По его словам, сейчас Центробанк работает над дизайном и тематикой новых монет, а также повышением их нумизматической ценности. Кром того, монеты в дальнейшем будут разных размеров.

«Также ведутся работы по выставлению на продажу золотых слитков. [Точную дату не могу сказать], но в ближайшее время мы начнем продажу через банки», — сказал Мамаризо Нурмуратов.

Как напоминает Spot.uz, о том, что банки начнут продавать золотые мерные слитки стало известно в июле. Слитки, как и монеты, будет выпускать ЦБ, а продавать — банки.

У каждого слитка будет идентификационный серийный номер, сертификат, пломба. В случае возникновения признаков подделки мерный слиток передается органам безопасности. Такой слиток не возвращается владельцам и не выкупается, отмечает издание.

Цены будут устанавливаться исходя из котировок на международных рынках, курса сума к доллару США, а также маржи регулятора.

Первые памятные золотые и серебряные монеты появились в продаже в ноябре 2018 года. Целью было расширение возможностей населения по инвестированию и сбережению, а также развитие рынка драгоценных металлов с учетом международного опыта и практики.

В июне 2018 года сообщалось, что золотые и серебряные мерные слитки для развития шоппинг-туризма будут производить на базе НГМК.