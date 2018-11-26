Центральный банк Узбекистана в качестве пилотного проекта выпускает в обращение памятные монеты из золота и серебра, сообщила пресс-служба ЦБ.

На реализацию представлены выпущенные в 1994—2009 годах 2 вида золотых и 14 видов серебряных монет (список), изготовленных из металлов пробы 999,9 и весом 31,1 грамм. Всего на продажу выставляются 1900 золотых и 6900 серебряных монет.

Памятные монеты выпускаются в обращение с сертификатом подлинности, подтверждающим их технические характеристики. Монеты изготовлены качеством «PROOF».

Стоимость памятных монет устанавливается Центральным банком в национальной валюте не реже одного раза в неделю.

Начиная с 28 ноября приобрести памятные монеты Центрального банка можно в отдельных филиалах коммерческих банков посредством оплаты в наличной и безналичной форме (список филиалов банка с адресами прилагается).

Как отмечается в сообщение, проект реализуется в целях расширения возможностей населения по инвестированию и сбережению, а также развития рынка драгоценных металлов, с учетом международного опыта и практики.