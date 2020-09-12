11 сентября в Узбекистане было зарегистрировано 593 случая заболевания коронавирусом (днем ранее — 749). Общее число подтвержденных с марта случаев превысило 46 тысяч и составило 46272, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В течение дня сообщено о смерти 7 человек, у которых был коронавирус: 5 — в Ташкенте, 1 — в Ташкентской области и 1 — в Кашкадарьинской области. Общее число умерших, по официальной статистике, достигло 380.

Число вылечившихся в стационарных условиях увеличилось на 468 и составляет 43023, или 93%.

На лечении в медицинских учреждениях находится 2869 пациентов, из них 475 находится в тяжелом, 228 — в крайне тяжелом состоянии.

Источник: Минздрав.