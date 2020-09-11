Территория Узбекистана 11−12 сентября будет находиться под влиянием западных воздушных масс. Высотный циклон, центр которого находится в южном Казахстане, будет влиять на восточные районы страны, сообщила пресс-служба Узгидромета.

В связи с этим в пятницу по Ташкентской области местами возможен небольшой кратковременный дождь, в предгорных и горных районах — дожди с грозами. Дневная температура воздуха будет в пределах +27…+32 градуса.

В субботу дожди с грозами сохранятся лишь по предгорным и горным районам, по остальной территории страны ожидается сухая погода.

В воскресенье, 13 сентября, будет наблюдаться погода без осадков. Температура воздуха останется в пределах ночью +12…+17 градусов, днем — +27…+32 градуса. Такие значения на 1−2 градуса ниже климатической нормы, отметили синоптики.