В Узбекистане в соответствии с международными стандартами должна быть сформирована безбарьерная среда для людей с инвалидностью, заявила на седьмом пленарном заседании Сената в пятницу его председатель Танзила Нарбаева.

Говоря об одобренном сенаторами законе «О правах лиц с инвалидностью», она подчеркнула, что в этой сфере за многие годы накопилось множество проблем.

«Сохраняется практика, когда люди с явными признаками инвалидности вынуждены обследоваться повторно. В законе содержатся конкретные нормы, не допускающие такие случаи и упрощающие процесс установления инвалидности», — сказала глава верхней палаты парламента.

Председатель Сената также заявила о необходимости упорядочить статистику, касающуюся лиц с инвалидностью.

«Для анализа вопросов инвалидности, оказания всесторонней поддержки лицам с инвалидностью и их полной интеграции в общественную жизнь, необходимо иметь четкую информацию и понимание таких важных аспектов, как количество лиц с инвалидностью, места их жительства, степень инвалидности. В противном случае реализуемая работа будет неполной, определенный слой населения будет оставаться без внимания», — отметила она.

Танзила Нарбаева указала на отсутствие необходимых условий для лиц с инвалидностью в повседневной жизни — на транспорте, в пунктах общественного питания, в сфере обслуживания, в культурных и развлекательных заведениях. «Естественно, это приводит к их обоснованному недовольству», — сказала сенатор.

«Интеграции лиц с инвалидностью в общественную жизнь должно уделяться приоритетное внимание. Они всегда должны чувствовать себя полноправными членами общества. В первую очередь необходимо изменить отношение, взгляд общества на этот вопрос. А это требует организации работы на основе четких стратегии и направлений на средне- и долгосрочную перспективу. При этом внимание должно быть обращено не только на организационно-правовые, но и на этические критерии», — подчеркнула председатель Сената.

Заместитель председателя Комитета по вопросам науки, образования и здравоохранения, сенатор Махмуд Парпиев сообщил, что в Узбекистане проживает свыше 700 тысяч лиц с инвалидностью, включая более 100 тысяч детей в возрасте до 16 лет.

Колумнист «Газеты.uz» Дильмурад Юсупов регулярно освещает проблемы людей с инвалидностью. В одной из статей говорилось о бюрократии и коррупции при оформлении инвалидности.