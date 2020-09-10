Американская киноакадемия представила новые стандарты, которым должны соответствовать картины для номинации на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм», сообщила Meduza.

Стандарты разработаны для поощрения равного представительства на экране и за его пределами, чтобы лучше отразить разнообразие аудитории, идущей в кино. Правила начнут действовать с 2024 года. Для остальных номинаций правила остаются прежними.

Всего представлены четыре стандарта, в каждом из которых есть несколько пунктов, связанных с этническими, расовыми, гендерными или инклюзивными признаками. Фильм не должен следовать всем стандартам, достаточно соответствовать двум.

Первый стандарт описывает требования к актерскому составу и сюжету фильма. Второй — требования к съемочной группе. Третий — требования к киностудии. Четвертый — к дистрибуции картины. У стандартов есть критерии. Чтобы стандарт считался выполненным в первом (актеры и сюжет) и втором (съемочная группа) случаях, фильму достаточно соответствовать одному из критериев. В третьем (производство) и четвертом (дистрибуция) случае нужно соблюдение всех критериев из списка.