На прошлой неделе Узбекистан посетила одна из самых редких птиц в мире — кречётка. С 5 сентября в районе водохранилища Талимаржан в Кашкадарьинской области можно ежедневно наблюдать более 2000 этих исчезающих птиц, что составляет почти 20% всех оставшихся в мире кречёток, сообщили «Газете.uz» в Обществе охраны птиц Узбекистана.

Кречётка, находящаяся на грани полного исчезновения, глобально угрожаемая птица, которая по своей редкости сравнима с такими исчезающими животными, как белый носорог, китовая акула, амурский тигр и большая панда.

Находящиеся на грани вымирания кречётки прилетели из Казахстана, чтобы отдохнуть и восстановить силы перед длительным и опасным перелетом на юг в Пакистан, пояснили в обществе.





По предварительной оценке, эти редкие птицы проведут в Узбекистане больше месяца. С каждым днем количество прилетающих из Казахстана кречёток будет увеличиваться, и уже в начале октября на Талимаржане можно будет наблюдать около 5000 кречёток — около половины всех оставшихся в мире птиц этого вида.

Член Общества охраны птиц Узбекистана Т. Рахимов, обнаруживший исчезающих кречёток на водохранилище Талимаржан 5 сентября, сообщил, что после длительного перелета из Казахстана птицы выглядели очень уставшими и, добравшись до места, практически сразу уснули. Территория водохранилища, на которой остановились эти редчайшие птицы, нуждается в охране, подчеркнул он.

В эти дни кречётки кормятся, отдыхают и ночуют в прибрежной зоне водохранилища Талимаржан, которая окруженная зарослями янтака. Благодаря высокому уровню влажности и большому количеству питательных веществ, эти заросли привлекают насекомых, которыми питается кречётка. Однако из-за чрезмерного выпаса скота кречётки уже не могут найти насекомых на холмах вокруг водохранилища, подчеркнули собеседники.

«В целях обеспечения лучших условий для исчезающей кречётки в Узбекистане Государственному комитету Узбекистана по экологии и охране окружающей среды предлагается создать в прибрежной зоне водохранилища Талимаржан сезонный орнитологический заказник», — призвало Общество охраны птиц Узбекистана.

Напомним, появление кречётки осенью в Узбекистане наблюдалось и в прежние годы.