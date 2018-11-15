В период с октября по ноябрь на территории Узбекистана отмечено до половины всей мировой популяции кречётки — одного из самых редких видов птиц в мире. Об этом по результатам исследований сообщили в Обществе охраны птиц страны.

Кречётка занесена в Международную Красную книгу как вид, находящийся на грани исчезновения или критически угрожаемый. В последние годы численность этой птицы в северном Казахстане на местах гнездования сократилась вдвое, а в Европе — на 80%. Основными причинами называются изменения в сельском хозяйстве, которые привели к уничтожению степей в Казахстане и России, а также деградация пастбищ и охота.





В октябре участники экспедиции по программе «За светлое будущее кречётки» отметили на Талимарджанском водохранилище в Кашкадарьинской области Узбекистана 4060 особей кречётки. Общая численность этого вида составляет всего 6000−8000 особей.

Талимарджан является единственным местом остановки кречётки во время ее осенней миграции из Казахстана в Индию. Международный союз охраны природы (IUCN) уже определил территорию Талимаржана как один из приоритетных ключевых районов биоразнообразия (KBA), где необходимо своевременно осуществить природоохранные действия.





По данным Общества охраны птиц, основную угрозу кречётке в местах ее остановки на территории Узбекистана в осеннее время представляет охота. Выстрелы охотников в осенние месяцы сильно тревожат кречёток и мешают им отдыхать и набирать силы перед длительным и опасным перелетом в Индию.





Общество предлагает создать заказник — охраняемую природную территорию на Талимарджанском водохранилище и запретить здесь всякую охоту в осенние месяцы.