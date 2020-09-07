Банк «Ориент Финанс» и платежная система Visa запустили беспрецедентную акцию «Мечты сбываются». Компании разыгрывают автомобиль Chevrolet Malibu 2 и 10 тысяч долларов США.
Чтобы стать участником акции нужно открыть карту Visa и совершить покупку на сумму 10 долларов и более.
Каждый месяц будет проходить промежуточный розыгрыш и 10 случайно выбранных победителей получат по 100 долларов.
Акция продлится семь месяцев. По окончании третьего месяца один из участников сможет выиграть 10 тысяч долларов.
Главный приз — автомобиль Chevrolet Malibu 2 — будет разыгран в конце акции.
Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−200−88−99 и по ссылке.
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