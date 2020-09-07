Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России, а ныне — главный тренер «Навбахора» Андрей Канчельскис в интервью российскому изданию «Спорт-Экспресс» рассказал о своем лечении от COVID-19 и чемпионате Узбекистана в условиях пандемии.

По словам Канчельскиса, он заразился 28 августа и находится в больнице с 3 сентября, где проходит курс лечения. Он отметил, что после сдачи положительного теста на COVID-19, хотел сразу лечь в больницу, но «в Ташкенте сейчас с этим сложности», так как в столице много заболевших и «даже за деньги трудно найти свободную койку»

«В конце концов друзья договорились с частной клиникой, которая специализируется на COVID-19. Здесь очень квалифицированные врачи. Проверили меня по полной программе, взяли кучу анализов. Ну а на КТ выяснилось — поражены 20% легких. Доктор сказал: „Вовремя вы к нам обратились. Если бы на пару дней позже приехали, были бы уже серьезные проблемы“», — рассказал 51-летний российский специалист.

Он добавил, что после госпитализации пошел на поправку и намерен вернуться в Наманган, когда разрешат врачи.

Комментируя выявленные случаи коронавируса в самом «Навбахоре», Канчельскис отметил, что пока команда жила в Намангане «все было в порядке». «Изолировались на базе, контакты свели к минимуму. При этом спокойно проводили матчи — и дома, и на выезде», — рассказал он.

Однако в августе, по словам специалиста, было объявлено, что ближайшие четыре тура чемпионата будут сыграны в Ташкенте.

«Я был категорически против, тем более там как раз произошла очередная вспышка коронавируса. К сожалению, поддержки у коллег из других клубов не нашел. Здесь все боятся спорить с руководством лиги, публично высказывать собственное мнение. Исключение — Шота Арвеладзе, тренирующий „Пахтакор“, и я», — заявил главный тренер «Навбахора».

После первого матча в Ташкенте заразился один из футболистов «Навбахора», затем еще шестеро, а также массажист и видеооператор, сообщил Канчельскис.

«Когда семерых потеряли, конечно, попросили о переносе. Но руководители лиги ответили отказом. Бог им судья», — отметил он, добавив, что на матч в результате вышли «молодые ребята, у которых раньше было мало игровой практики».

Андрей Канчельскис возглавил наманганский «Навбахор» в октябре 2018 года. В июне 2019 года специалист был уволен с поста главного тренера команды за неудовлетворительные результаты, но спустя два месяца вновь стал тренировать клуб из Намангана.

По последним данным Министерства здравоохранения, с начала августа показатель выздоровления от COVID-19 в Ташкенте вырос с 52% до 94% (24875 человек), а число болеющих на 7 сентября составляет 1670.