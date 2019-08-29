Российский тренер Андрей Канчельскис вновь возглавил наманганский футбольный клуб «Навбахор» спустя два месяца после отставки. Контракт с 50-летним специалистом подписан сроком на три года, сообщила пресс-служба клуба.

Хоким Наманганской области Хайрулло Бозоров во время представления главного тренера 28 августа отметил, что увольнение Андрея Канчельскиса «было ошибкой».

Российский тренер покинул пост главного тренера в июне из-за неудовлетворительных результатов. Под его руководством клуб смог занять третье место и выиграть бронзовые медали Суперлиги-2018 Узбекистана, но в новом сезоне команда опустилась на середину турнирной таблицы.

После отставки Канчельскиса главным тренером «Навбохора» стал сербский тренер 51-летний Деян Джурджевич, который был уволен после трех поражений в пяти матчах, включая проигрыши «Кызылкуму» (0:1), «АГМК» (0:1), «Металлургу» (0:1).