Пресс-служба Государственного центра тестирования при Кабинете Министров прокомментировала видеозапись, на которой наблюдатель вступительных экзаменов якобы подложил мобильный телефон под парту абитуриента.

Судя по записи камеры видеонаблюдения, инцидент произошел 4 сентября в 14:35. Напомним, что экзамены проводятся в две смены — в 8:00 и 17:00, для решения тестовых задач отводится 180 минут.

По данным ГЦТ, никакого правонарушения не выявлено.

«Вы можете оценить это сами, посмотрев на этот случай через другую камеру. Наблюдатель группы поставил под парту не телефон или другое такое устройство, а медицинскую маску», — говорится в сообщении.

В центре напомнили, что наблюдателям запрещено проносить электронные устройства (мобильные телефоны, калькуляторы и другие устройства) на территорию проведения вступительных экзаменов. Перед допуском их проверяют сотрудники органов внутренних дел, добавили в ГЦТ.

Однако, согласно правилам проведения вступительных экзаменов, опубликованным на сайте ГЦТ, абитуриентам выдают маски, перчатки и кепки при входе на территорию и только после прохождения шести этапов проверки.

В пресс-службе Государственного центра тестирования «Газете.uz» сообщили, что после распространения видеоролика на место выехали заместитель директора ГЦТ Сардор Раджабов и начальник отдела Барно Раджабов и изучили ситуацию совместно с работниками «Совбеза».

«Да, маски выдаются при входе. Некоторые ребята (абитуриенты — ред.) оставляют маски и перчатки на месте. Возможно, при уборке могли забрать эту последнюю маску. Я запросил информацию у [ГЦТ] совместно с Совбезом. Там было сказано, что это маска. Даже можно увидеть висящие нитки. Дали 3−4 видео с разных ракурсов», — заявили в пресс-службе.

При этом на записи видно, что наблюдатель подкладывает, а не забирает вещь.

«Это мусор. Взяли [маску] с земли и положили под парту. Так говорят», — отметили в пресс-службе ГЦТ «Газете.uz».

В этом году для обучения в вузах выделено 162 тысяч 364 места в бакалавриате и 10 тысяч 425 — в магистратуре. В 91 высшее учебное заведение приняты документы на поступление в бакалавриат от 1 миллиона 484 тысяч абитуриентов.