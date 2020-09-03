Выручка Uzbekistan Airways за первое полугодие 2020 года составила 1,77 трлн сумов, чистый убыток — 767,7 млрд сумов (43,3%), следует из отчета авиакомпании о финансовых результатах.

На Едином портале корпоративной информации отсутствует отчет компании за первое полугодие 2019 года, чтобы провести сравнение с показателями прошлого года. Компания размещала неполную финансовую отчетность за третий квартал 2019 года, а также отчет за первый квартал текущего года.

Как сообщает Spot со ссылкой на инвестиционную компанию Avesta Investment Group, пандемия коронавируса сильно повлияла на деятельность Uzbekistan Airways — лишь 18,6% выручки пришлись на II квартал.

Общие активы авиакомпании за этот период увеличились на 1,4% и составили 17,5 трлн сумов, а собственный капитал вырос на 2,9% до 5,79 трлн сумов.

Примечательно, что итогам первого квартала 2020 года (январь-март), чистый убыток компании был зафиксирован на уровне 299,7 млрд сумов при выручке 1,44 трлн сумов.

Ранее «Газета.uz» сообщала, что Uzbekistan Airways могут передать в управление зарубежной компании.

В конце мая для смягчения воздействия пандемии наиболее пострадавшим от карантина компаниям Uzbekistan Airways и Uzbekistan Airports была предоставлена отсрочка по кредитам на 122 млн долларов и налоговые льготы более чем на 60 млрд сумов. Из Антикризисного фонда выделены беспроцентные ссуды в размере 50 млн долларов в качестве оборотного капитала.